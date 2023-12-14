Названа неожиданная причина «взрывного» короткого замыкания на подстанции в Витебске 2 14.12.2023, 9:48

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Ремонт уже завершен.

Упавшая осина стала причиной короткого замыкания на витебской линии электропередачикороткого замыкания на витебской линии электропередачи вечером 13 декабря, сообщили в Министерстве энергетики. Ремонт там уже завершен.

«Причиной короткого замыкания, которое произошло на ЛЭП Витебск — Лучеса, стало упавшее на провода из-за снеговой нагрузки дерево», — рассказали в Минэнерго.

Было опубликовано видео, где говорится, что на высоте шести метров сломалась осина. Вечером 13 декабря она все еще продолжала гореть.

«Ремонтные работы на участке линии электропередачи Витебск — Лучеса завершены. Персоналом филиала «Витебские электрические сети» устранены нарушения, вызванные коротким замыканием на ЛЭП. Электроснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в витебских пабликах вечером 13 декабря появились сообщения о ЧП в городе — люди рассказывали, будто слышали взрывы на местной подстанции и видели сильный пожар. Говорили также, что жители одного из районов Витебска остались без света и воды.

В областном управлении МЧС, куда журналистка «Зеркала» позвонила как обеспокоенная горожанка, рассказали, что произошло короткое замыкание, но повреждение уже устранили. Эту информацию вскоре подтвердили и в Минэнерго. Свет у людей не пропадал — были задействованы резервные линии электропередачи.

А вот вода у некоторых витеблян действительно пропадала — об этом писал «ЧП | Витебск» со ссылкой на «Витебскоблводоканал».

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