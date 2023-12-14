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Россия объявила в розыск главу ГУР Буданова

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  • 14.12.2023, 9:55
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Россия объявила в розыск главу ГУР Буданова

«Статью» засекретили.

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

В то же время ведомство не указало, по какой именно статье разыскивается глава ГУР.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - отмечается в базе МВД РФ.

В чем Россия обвиняет Буданова

Московский Лефортовский районный суд 21 апреля 2023 года заочно арестовал Буданова. Его обвинили виновным во взрыве на Крымском мосту и инкриминируют статьи Уголовного кодекса РФ «терроризм» и незаконное использование оружия».

Главу ГУР также объявили в международный розыск.

8 октября 2022 года на Крымском мосту прогремел мощный взрыв. В результате подрыва грузовика произошло масштабное повреждение автомобильного и железнодорожного полотна.

Позже стало известно, что взрыв организовала Служба безопасности Украины.

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