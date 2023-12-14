Стало известно, в чем обвиняют задержанных сотрудниц светлогорского телеканала «Ранак»1
- 14.12.2023, 10:02
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В МВД отчитались.
МВД Беларуси отчиталось о задержании и возбуждении уголовного дела в отношении бывших сотрудниц телеканала «Ранак», которых задержали 7 декабря.
Оперативники отчитались, что задержали двух жительниц Светлогорска (39 и 41 года). Еще один фигурант дела — 53-летний мужчина, по данным МВД, «скрылся за границей».
По данным МВД, фигуранты дела «в 2020 году создали и администрировали группу в Telegram».
«В ней печаталась информация, направленная на организацию, подготовку и совершение массовых беспорядков, сопротивление сотрудникам правоохранительных органов с целью посягательств на независимость, территориальную целостность, основы конституционного строя нашей страны. Свои деструктивные взгляды они продвигали и через информационные ресурсы телерадиокомпании», — утверждает МВД.
Следователями возбуждено уголовное дело за создание экстремистского формирования.
7 декабря стало известно об обысках у Людмилы Анденко (корреспондент) и Юлии Довлетовой (бывший главный редактор «Ранка»).
Была информация, что женщин задержали в рамках уголовного дела по ст. 361-4 УК (содействие экстремистской деятельности).
11 июня в Светлогорске были задержаны восемь сотрудников телеканала «Ранак». Настоящей причиной для задержания мог стать сюжет о взрыве на Светлогорском ЦКК, в котором погибло три человека.
В сентябре телеканал признали «экстремистским формированием». Бывший редактор «Ранка» Андрей Липский уехал из страны.