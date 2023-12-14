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Медведева в России публично осмеяли после предложения ездить отдыхать в Африку

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  • 14.12.2023, 10:14
  • 7,318
Медведева в России публично осмеяли после предложения ездить отдыхать в Африку

Реакцию зала показали на видео.

В связи с введением санкций против России, которые привели к закрытию границ с большинством европейских стран, бывший президент РФ Дмитрий Медведев предложил россиянам вместо Европы ездить отдыхать в Африку. Заявление об этом он сделал на одном из местных политических форумов, выступая со сцены, передает dialog.ua.

При этом предложение о замене Европы на Африку получилось настолько комичным, что сидящие в зале начали смеяться. Засмеялся и сам Медведев, видимо, осознав, что предложение прозвучало не слишком убедительно.

«Европейцы действительно сейчас не очень хотят нас видеть. В Африку надо ездить, в том числе, отдыхать», - заявил он.

Предложение Медведева вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Россияне в социальных сетях выразили скептицизм, заявив, что отдых в Африке не сможет полноценно заменить Европу. Впрочем, в условиях закрытия границ с Европой у россиян остается не так много вариантов для отдыха за границей.

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