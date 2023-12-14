«Дима, ты мне купишь?»: разговор белоруски с мужем посмотрели 10,5 миллиона раз 14 14.12.2023, 10:19

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Что всех так зацепило?

«Дима-а-а, я себе дубленку насмотрела красивую. Ты мне купишь?» — так начинается ролик белоруски, который прямо сейчас рвет Instagram. Простой разговор мужа и жены «залетел» на миллионы просмотров и и собрал почти 3 тысячи комментариев, сообщает Onlíner.

Что пользователи соцсетей обсуждают уже несколько дней?

В ролике Евгения звонит мужу, рассказывает о той самой дубленке и просит ее купить. Супруг отвечает: «Легко!» Казалось бы, максимально простой сюжет, но аудиторию зацепило. За первые сутки видео собрало 4 миллиона просмотров, а сейчас их уже больше 10,5 миллиона. Герои заверили: видео не постановочное, сюжет из жизни.

— Мы с подругой шли по торговому центру в Москве, и она предложила зайти в конкретный магазин посмотреть дубленку или шубу, — рассказала Женя. — Мне понравилась дубленка за 40 тысяч (около 1400 белорусских рублей. — Прим. Onlíner). Подруга предложила позвонить Диме и посмотреть, как он отреагирует на просьбу ее купить. Это было настолько в моменте... Ролик сделали буквально на коленке!

В комментариях мнения разделились: одни восхищены ответом Дмитрия и его готовностью в любой момент порадовать жену обновкой (даже спрашивают, какой артикул у такого мужа на маркетплейсе?), а другие набросились на Евгению. Мол, как так — попрошайничать?

— Мы в браке уже 16 лет, а знакомы еще больше. Дима никогда не знает, что мне подарить. Я хорошо зарабатываю, и если мне что-то нравится, то покупаю себе все сама, — говорит Женя. — Конечно, комментарии немного расстраивают. Но я поняла, что нереально всем отвечать и что-то опровергать. За меня вступались друзья, даже наш сын писал «Моя мама много зарабатывает, не пишите так!» Но сейчас я уже абстрагировалась. Кстати, негатив пишут только в комментариях, а в личных сообщениях только хорошее.

Дмитрий к комментариям относится спокойно, называет их «отдельным видом искусства». А что же дубленка? Женя с улыбкой отвечает, что пришлось ее купить — история слишком закрутилась:

— На вторые сутки после публикации мне рассказали, что мой ролик скачала и выложила в TikTok какая-то девушка. Там он тоже начал набирать популярность: когда я его увидела, уже было 3 миллиона просмотров. Я написала этой девушке, но вместо ответа она меня заблокировала. Сейчас планирую написать жалобу в поддержку. Дело не в том, что ролик опубликован или набирает популярность, а в том, что там нет упоминания автора.

После такого успеха Евгения задумалась о продолжении. Говорит, что совсем не хочет делать что-то постановочное. Вполне возможно, что теперь она снимет видео на тему подарка для мужа.