«Сказать, что были в шоке, — это ничего не сказать» 2 14.12.2023, 10:32

3,560

Белорусы бросили вызов непростым диагнозам и открыли свой бизнес.

За каждым бизнесом стоит тернистая история преодоления. Но здесь она особенная: людям пришлось бросить вызов не только экономическим рискам, но и собственным физическим возможностям. Так появилась мастерская «КерамАрт», где нашли работу те, кто мог остаться без нее навсегда, пишет onliner.by.

«Сказать, что были в шоке, — это ничего не сказать»

Сейчас в мастерской в Бресте работают трое ребят с инвалидностью. Когда-то их диагнозы могли перечеркнуть любое трудоустройство, но благодаря мастерской они знают: у них есть любимая работа.

По образованию Василий Борисов — инженер-строитель, но так получилось, что уже больше 20 лет он занимается этой мастерской и керамикой.

В девяностые у него появилась идея построить туристическую базу под Брестом, на Белом озере. Интересной нишей казался активный отдых молодых людей, но так сложилось, что с 1996 года, когда заработала база, фокус сместился на реабилитацию людей с инвалидностью, начали проводить экологические акции, создали свой театр.

Со временем ребята стали чаще говорить о том, что им хотелось бы обучиться какому-то делу и работать.

— Мы стали изучать опыт, и выяснилось, что созданы предприятия для людей с инвалидностью по слуху и зрению. А у нас все-таки были ребята с ментальными проблемами, физическими ограничениями, по заключению врачей многим из них запрещалась работа на каком-то оборудовании. Мы стали думать об организации ручной работы.

В 1999 году появилась возможность изучить опыт Великобритании, как там могут работать люди с инвалидностью.

— Сказать, что мы были в шоке от того, что увидели, — это вообще ничего не сказать. Это был город мастеров с магазинами, туристами — просто удивительно.

Чем-то зацепила именно керамическая мастерская. Приехали в Брест и стали думать, как наладить производство.

В 2005 году занялись производством сувениров: все-таки Брест — это туристический центр, там Брестская крепость, рядом Беловежская пуща, Ружанский замок.

Дела с сувенирами шли неплохо, работа появилась у 10 человек, подумывали о расширении производства. Но периодически возникали экономические кризисы, которые никого не обходили стороной.

— Последний, связанный с пандемией, вообще обрушил наше производство, потому что сувениры просто перестали продаваться. Туристы вообще пропали. Поэтому думали, чем заниматься дальше. У сына было свое небольшое кафе, и он подсказал идею с посудой.

Так с 2020 года мастерская пошла в новую для себя нишу.

«Первое время были сплошные проблемы»

Делать посуду гораздо сложнее, чем сувениры и магнитики, объясняет Василий. К тому же все процессы пришлось налаживать самостоятельно, никакого готового бизнес-плана не было.

— Первое время были сплошные проблемы, потому что у керамики есть особенности. Надо было проводить много опытов. Если в самом начале у нас трескались кружки, то сейчас каждую партию проверяем кипятком и холодной водой в несколько циклов — и качество довольно высокое.

Кружки — это как раз самая популярная вещь среди покупателей, а хит продаж — кружки для эспрессо.

— Мы так поняли, их пока у нас мало производят, а у многих дома появились кофемашины, — говорит Василий.

Всю сделанную здесь посуду в мастерской считают особенной.

— В Бресте из местной глины мало кто ее производит. Это природный, в какой-то степени живой материал, в котором веками откладывалась какая-то энергетика, история. Когда-то у меня был и фарфор, начал пользоваться своей глиной — другой просто не могу. Кажется, что она теплая, тактильная.

Рабочий процесс здесь налажен так же, как и в других мастерских, разве что нужно учитывать, что ребята могут выполнять самостоятельно не все операции.

— В остальном они такие же. У нас бытует мнение, что люди с инвалидностью требуют какой-то жалости. Это ни к чему хорошему не приводит. Я для себя пришел к выводу: если человек может делать что-то сам, пусть он сделает сам. Пусть будет медленнее, но не надо делать за него. Даже человек на коляске может делать что-то руками, просто создайте ему условия.

Принципы работы взяли от шведских социальных кооперативов: 1) каждый работает на 100% своих возможностей; 2) мастерская не ради прибыли, а чтобы у молодых людей была работа.

Но вполне естественно, что прибыль этому бизнесу тоже нужна, поэтому мастерская использует любую возможную помощь. Господдержка помогает создавать рабочие места для людей с инвалидностью, покупать оборудование, дает льготы по налогам и аренде.

Мы работаем как обычное предприятие — тратимся на «коммуналку», даем зарплаты, сейчас вот подорожали материалы… Глина дешевая, если местная, а вот глазури только импортные. Если бы не имели льгот, социальному предприятию сложно, практически невозможно существовать.

Сколько надо идти к успеху? Возможно, 40 лет

О планах в мастерской рассуждают очень приземленно: вот надо большой заказ для брестского предприятия закончить, а еще было бы хорошо договориться с Беловежской пущей о продаже сувениров.

Глобально тут мечтают о совсем простых вещах: делать качественные вещи и радоваться вместе со своими покупателями.

— Я с самого начала понимал, что это вопрос очень долгий и сложный. Может, я не сказал самого главного про опыт Великобритании. Когда мы уезжали и прощались, нас подвели к стенду и показали всю историю: 40 лет — старые мрачные фотографии, когда это была частная инициатива одной женщины. И только спустя столько лет государство и общество стали их по-настоящему поддерживать.

Поэтому мы для себя решили: 40 лет так 40. А прошло-то всего 20.

Василий Борисов говорит, что для него это дело точно больше, чем просто бизнес.

— Может, я становлюсь старым и сентиментальным, но все чаще задумываюсь, что у каждого человека есть какая-то задача в жизни. Наверное, такая у меня была цель, я для этого появился на свет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».