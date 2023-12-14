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Захарову перекосило

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  • Телеграм-канал «Кремлевский Цирк»
  • 14.12.2023, 10:39
  • 6,026
Захарову перекосило

МИД России штормит после визита Зеленского в США.

Захарову рвет после визита Зеленского в США и она решила выдать свой комментарий:

«Зеленский вновь будет умолять своих хозяев, и, собственно говоря, продюсеров своего страшного трагикомического шоу, не прекращать спонсирование киевского режима. По сути, уговаривать Белый дом заботиться об Украине больше, чем о самих американцах».

Видно, что хряпнула для храбрости.

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