Зачем разогревать апельсины в микроволновке?7
- 14.12.2023, 10:40
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Вот что произойдет через 30 секунд.
Мало кто перед тем, как почистить и съесть апельсин, положит его в микроволновую печь. Это может показаться странным, однако этот способ на самом деле поможет справиться с некоторыми проблемами. Есть как минимум 2 причины применить этот трюк, утверждает Genialne.
Во-первых, такой способ пригодиться, если вы хотите снять с цитрусовых альбедо. Так называется внутренний белый слой кожуры. Он может горчить и портить вкус фрукта.
Кроме того, нагрев плоды в микроволновой печи таким способом, вы сможете гораздо легче выжать из них сок.
К слову, этот лайфхак можно применить для грейпфрутов и мандаринов.
Сначала положите в микроволновую печь апельсины. Затем установите самую высокую температуру и включите прибор. Цитрусовые следует нагревать всего 30 секунд.
По истечении этого времени достаньте их из микроволновой печи. Разрезав его, вы сразу заметите, что перепонки и кожица очень легко отделяются от мякоти.
А чтобы плоды не лопнули, предварительно стоит сделать несколько надрезов на шкурке сверху.
Микроволновка сделает мандарины слаще?
Кроме того, некоторые советуют класть в микроволновку кислые мандарины. Те, кто попробовал так сделать уверяют, что они станут слаще.
Но у такого способа есть небольшой минус — мандарины станут на вкус как вареные.Зачем разогревать апельсины в микроволновке?
Вот что произойдет через 30 секунд.