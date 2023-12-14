«Сосед мигрант – сообщи в военкомат»: Россия пробила очередное дно с мобилизацией 14.12.2023, 10:49

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Кого забрали на этот раз?

Россия бросает на войну против Украины зэков, преступников и свои этнические меньшинства из разных регионов. В частности, из Бурятии и Дагестана. Уже даже начали призывать другие категории населения – ромов и мигрантов.

К примеру, 12 декабря в Ленинградской области из нескольких лагерей забрали в военкоматы от 30 до 50 ромов.

Об этом «24 Каналу» рассказала глава благотворительного фонда «Русь сидящая» Ольга Романова, заметив, что впоследствии их отправят на фронт.

«Я хочу это увидеть, очень хочу увидеть. Уже забрали почти всех мигрантов. Недавно увидела в Подмосковье плакаты «Родина-мать зовет!», на которых написано «если ты знаешь, что твой сосед мигрант – сообщи об этом в военкомат», – заметила Ольга Романова.

Также постепенно начинают пустовать тюрьмы, поскольку российское руководство отправляет на войну против Украины тысячи зэков. В свое время активной вербовкой заключенных занимался покойный главарь «Вагнеровцев» Евгений Пригожин. Пока известно, что в тюрьмах остается около 200 тысяч преступников, которых, вероятно, оставили на десерт. Сообщается, что к началу полномасштабного вторжения в России насчитывалось 420 тысяч зэков.

Кроме того, российские власти начали задерживать и привлекать на войну против Украины иностранцев с просроченными российскими визами, пытающимися попасть из России в Финляндию.

Как результат, из-за резкого увеличения потока мигрантов правительство Финляндии 28 ноября заявило о закрытие всех контрольно-пропускных пунктов на сухопутной границе с Россией на две недели: с 30 ноября по 13 декабря.

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