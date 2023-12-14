Минчанин помял каршеринговый автомобиль и был должен почти $10 000 10 14.12.2023, 10:58

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Ремонт потянул почти на полную стоимость арендованной машины.

«Бывает, иду по улице, мимо каршеринг проносится. Думаю, человек еще не понимает, в какую неприятную ситуацию может попасть», — так начинает свою историю Антон.

Сам он в эту ситуацию уже попал. Помял Volkswagen Polo и остался должен сервису каршеринга $10 тысяч. Теперь хочет по суду добиться «справедливого» перерасчета. Tochka.by разбиралась в ситуации.

Перепутал педали

Антон взял покататься Volkswagen Polo в каршеринге Anytime в феврале 2023 года.

Вечер. При заезде на парковку торгового центра мужчина перепутал педали — опыт водительский небольшой. Залетел на бордюр — передок авто рассыпался, треснуло лобовое стекло, выстрелили подушки безопасности.

Парень сразу же позвонил в Anytime. И через 20 минут приехал представитель сервиса. Чуть позже — инспекторы ГАИ.

Осмотрели место, нарисовали схему, зафиксировали, что Антон был трезвый.

Пока не приехал эвакуатор — минуты бежали. Всего вышло 40 рублей за неудачную поездку.

Осмотр пострадавшего

На следующее утро Anytime позвал Антона на осмотр транспортного средства — зафиксировать повреждения.

«Я не приехал, и это моя главная ошибка», — говорит Антон, который заочно подписал акт осмотра.

Насчитали за ремонт космические 51 800 рублей. Но с учетом амортизации Volkswagen Polo ценник снизился до 26 500 рублей (в феврале это было более 9 800 долларов).

Это почти полная стоимость равноценно подержанного авто, у которого больше 100 тыс. км пробега.

Предложили рассрочку платежей на год — по 2230 рублей каждый месяц.

«Я иду в суд»

Антон — повар, получает 1500 рублей. Накопления покрыли половину выставленного счета, но больше денег нет.

Набрался смелости, решил идти в суд. Нанял адвоката. Составил исковое заявление. Хочет отменить досудебное соглашение и пересмотреть целесообразность выставленного расчета за ремонт.

«Признаю свою вину. И готов покрыть ремонт. Но нынешний расчет — кабальный», — считает парень.

Тем более, Антон за рулем был трезвый, скорость не превышал, в первый раз такой залет.

Что говорит каршеринг

Журналист обратился в Anytime. И вот что ему ответили:

«Мы посмотрели подробности по вашему запросу и немного удивлены, что вы хотите про это писать сейчас. Сам инцидент произошел в феврале 2023 года, почти год назад. ДТП занималась ГАИ. Вина клиента в данном случае была четко установлена и задокументирована, процедура оценки ущерба проводилась совместно с клиентом, и он согласился с условиями и стоимостью.

Более того, клиент все это время частями возмещал ущерб. И в данном случае нам не очень понятно, в чем причина несогласия клиента сейчас и почему спустя почти год этот вопрос вызвал интерес. Мы не готовы давать комментарии в данном случае, так как для себя эту историю считаем проработанной и завершенной».

Выходит, если берешь машину в аренду — стоит как минимум внимательно почитать пользовательское соглашение, перед тем как сесть за руль. И решить для себя: может, лучше на такси?

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