В Украине ликвидировали группу российских офицеров 14.12.2023, 11:16

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Ликвидацию захватчиков подтвердили в России.

Украинские воины продолжают систематически уничтожать российских захватчиков. На этот раз среди «пакетированных» оказались три офицера.

Как сообщает офицер ВСУ, военный блогер Анатолий Штефан «Штирлиц», подтверждено уничтожено майора, капитана и старшего лейтенанта российской оккупационной армии.

«Успешно демобилизовано: майора Ситникова Петра, капитана Тимошкина Александра и старшего лейтенанта Евсеева Андрея. Смерть врагам», - отметил «Штирлиц».

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