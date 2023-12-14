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В Украине ликвидировали группу российских офицеров

  • 14.12.2023, 11:16
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В Украине ликвидировали группу российских офицеров

Ликвидацию захватчиков подтвердили в России.

Украинские воины продолжают систематически уничтожать российских захватчиков. На этот раз среди «пакетированных» оказались три офицера.

Как сообщает офицер ВСУ, военный блогер Анатолий Штефан «Штирлиц», подтверждено уничтожено майора, капитана и старшего лейтенанта российской оккупационной армии.

«Успешно демобилизовано: майора Ситникова Петра, капитана Тимошкина Александра и старшего лейтенанта Евсеева Андрея. Смерть врагам», - отметил «Штирлиц».

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