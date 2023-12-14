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Работник коммунальной службы проколол колеса машине, которая мешала вывозу мусора

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  • 14.12.2023, 11:23
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Работник коммунальной службы проколол колеса машине, которая мешала вывозу мусора

Инцидент записали камеры наружного наблюдения.

Житель Борисова обнаружил, что ночью неизвестный проколол покрышки двух колес его автомобиля. Машина была припаркована возле одного из домов по улице Нормандия-Неман. Мужчина обратился в милицию.

Сотрудники угрозыска установили, что автомобиль повредил сотрудник коммунальной службы. Он пришел к автомобилю ночью и проколол два колеса гвоздем. По словам работника, его злило, что жильцы дома паркуют машины возле подъезда и мешают вывозу мусорного контейнера, сообщает УВД Минского облисполкома.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК («Хулиганство»).

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