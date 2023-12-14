Работник коммунальной службы проколол колеса машине, которая мешала вывозу мусора

Работник коммунальной службы проколол колеса машине, которая мешала вывозу мусора2
- 14.12.2023, 11:23
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Инцидент записали камеры наружного наблюдения.
Житель Борисова обнаружил, что ночью неизвестный проколол покрышки двух колес его автомобиля. Машина была припаркована возле одного из домов по улице Нормандия-Неман. Мужчина обратился в милицию.
Сотрудники угрозыска установили, что автомобиль повредил сотрудник коммунальной службы. Он пришел к автомобилю ночью и проколол два колеса гвоздем. По словам работника, его злило, что жильцы дома паркуют машины возле подъезда и мешают вывозу мусорного контейнера, сообщает УВД Минского облисполкома.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК («Хулиганство»).