Последний забег Путина 1 Владимир Пастухов

14.12.2023, 11:28

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Владимир Пастухов

В сановные головы начинает закрадываться крамольная идея.

Путин выходит на финишную прямую.

Конечно, это не вопрос факта, а вопрос интуиции, но что-то подсказывает мне, что это - последний забег. За шесть лет скрытые сегодня риски его авантюрной политики обнаружат себя в объеме, достаточном для «великих потрясений». Так всегда случается с теми, кто слишком увлекается строительством «великой России». Все вершки будут собраны за ближайшие пару лет, а после на поверхность вылезут и корешки.

Начнут все чаще уходить соратники в голубых мундирах (естественным путем). На их место будут приходить малопонятные ему «разнообразные не те», которым будет еще меньше доверия. Одновременно вдруг выяснится, что преданный им народ воевать уже не хочет, а мирно жить еще не может.

Миллион фронтовиков станет «армией лишних людей», застрявшей в состоянии «ни мира, ни войны». Многие из них начнут возвращаться туда, откуда пришли – в колонии. В их одурманенное сознание исподволь будет прокрадываться мыслишка о том, что своей победой они никому ничего не доказали, а остались на задворках истории. Кроме тех, кто нажился на войне, конечно.

Ненависть к украинцам обернется ненавистью к друг другу. Надо будет либо искать нового, на этот раз неподъемного внешнего врага, либо выбирать кого-то из своих, чтобы скормить его черни. И тогда все чаще в облаченные властью сановные головы начнет приходить крамольная идея (словно «красный зад рыжей обезьяны» из историй о Хадже Насреддине) – не проще ли скормить «самого»?

Все это сегодня выглядит как тычинки и пестики в бутоне. За шесть лет, однако, завяжутся и успеют вызреть ягодки. Сегодняшняя прямая линия Путина – это старт забега для одного единственного участника, который, соревнуясь сам с собой, хочет на последнем круге перегнать собственную тень. Я буду сильно удивлен, если до конца состязаний он не сойдет с дистанции.

Владимир Пастухов, t.me

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