ВСУ возводят фортификационные укрепления на границе с Беларусью 1 14.12.2023, 11:36

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Используют и «зубы дракона».

Украина продолжает укреплять границу с Беларусью, об этом сообщает командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев в Telegram.

«Сегодня в Черниговской области, как и во всей Северной операционной зоне, ситуация стабильная и контролируемая», - написал Наев.

Как рассказал командующий, на наиболее опасных направлениях полным ходом оборудуются рубежи и позиции первой и второй полос обороны

«Мы готовимся к сопротивлению и вместе с Черниговской областной военной администрацией принимаем меры по усилению нашей обороны», - отметил Наев.

По его словам, если будет расти угроза, на подготовленные рубежи прибудут дополнительные силы, украинские бойцы будут готовы адекватно реагировать на любое развитие ситуации.

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