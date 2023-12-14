Немецкие эксперты назвали самые надежные автомобили современности

Немецкие эксперты назвали самые надежные автомобили современности2
- 14.12.2023, 11:41
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Была проанализирована информация по 10 миллионам авто.
Немецкая организация TÜV Sud, проводящая техосмотр, опубликовала рейтинг качества авто за 2023 года. Эксперты определили как самые ненадежные авто, так и наиболее беспроблемные модели. Результаты опубликованы на сайте TÜV Sud.
При составлении рейтинга была проанализирована информация по 10 миллионам авто, прошедшим техосмотр в 2023 году, и определен процент авто с дефектами. В лидерах рейтинга оказались модели на платформе Volkswagen Golf (особенно минивэн Sportsvan и Audi TT), а также Mercedes B-Class.
Самые надежные б/у авто по данным TÜV Sud:
Возрастом 2-3 года:
Volkswagen Golf Sportsvan – 2% авто с дефектами.
Audi Q2 – 2,1%.
Audi TT – 2,5%.
Возрастом 4-5 лет:
Volkswagen Golf Sportsvan – 4,2% авто с дефектами.
Volkswagen T-Roc – 4,2%.
Volkswagen T-Cross – 4,6%.
Возрастом 6-7 лет:
Mazda CX-3 – 6,5% авто с дефектами.
Audi TT – 7,2%.
Volkswagen Golf Sportsvan – 7,3%.
Возрастом 8-9 лет:
Mercedes B-Class – 10,5% авто с дефектами.
Suzuki SX4 – 10,8%.
Volkswagen Golf Sportsvan – 10,9%.
Возрастом 10-11 лет:
Audi TT – 12,3% авто с дефектами.
Mercedes B-Class – 14,6%.
Volkswagen Touareg – 15,6%.
Возрастом 12-13 лет:
Audi TT – 15% авто с дефектами.
Volkswagen Golf Plus – 20,7%.
Toyota RAV4 – 21,3%.