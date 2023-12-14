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Немецкие эксперты назвали самые надежные автомобили современности

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  • 14.12.2023, 11:41
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Немецкие эксперты назвали самые надежные автомобили современности

Была проанализирована информация по 10 миллионам авто.

Немецкая организация TÜV Sud, проводящая техосмотр, опубликовала рейтинг качества авто за 2023 года. Эксперты определили как самые ненадежные авто, так и наиболее беспроблемные модели. Результаты опубликованы на сайте TÜV Sud.

При составлении рейтинга была проанализирована информация по 10 миллионам авто, прошедшим техосмотр в 2023 году, и определен процент авто с дефектами. В лидерах рейтинга оказались модели на платформе Volkswagen Golf (особенно минивэн Sportsvan и Audi TT), а также Mercedes B-Class.

Самые надежные б/у авто по данным TÜV Sud:

Возрастом 2-3 года:

Volkswagen Golf Sportsvan – 2% авто с дефектами.

Audi Q2 – 2,1%.

Audi TT – 2,5%.

Возрастом 4-5 лет:

Volkswagen Golf Sportsvan – 4,2% авто с дефектами.

Volkswagen T-Roc – 4,2%.

Volkswagen T-Cross – 4,6%.

Возрастом 6-7 лет:

Mazda CX-3 – 6,5% авто с дефектами.

Audi TT – 7,2%.

Volkswagen Golf Sportsvan – 7,3%.

Возрастом 8-9 лет:

Mercedes B-Class – 10,5% авто с дефектами.

Suzuki SX4 – 10,8%.

Volkswagen Golf Sportsvan – 10,9%.

Возрастом 10-11 лет:

Audi TT – 12,3% авто с дефектами.

Mercedes B-Class – 14,6%.

Volkswagen Touareg – 15,6%.

Возрастом 12-13 лет:

Audi TT – 15% авто с дефектами.

Volkswagen Golf Plus – 20,7%.

Toyota RAV4 – 21,3%.

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