Немецкие эксперты назвали самые надежные автомобили современности 2 14.12.2023, 11:41

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Была проанализирована информация по 10 миллионам авто.

Немецкая организация TÜV Sud, проводящая техосмотр, опубликовала рейтинг качества авто за 2023 года. Эксперты определили как самые ненадежные авто, так и наиболее беспроблемные модели. Результаты опубликованы на сайте TÜV Sud.

При составлении рейтинга была проанализирована информация по 10 миллионам авто, прошедшим техосмотр в 2023 году, и определен процент авто с дефектами. В лидерах рейтинга оказались модели на платформе Volkswagen Golf (особенно минивэн Sportsvan и Audi TT), а также Mercedes B-Class.

Самые надежные б/у авто по данным TÜV Sud:

Возрастом 2-3 года:

Volkswagen Golf Sportsvan – 2% авто с дефектами.

Audi Q2 – 2,1%.

Audi TT – 2,5%.

Возрастом 4-5 лет:

Volkswagen Golf Sportsvan – 4,2% авто с дефектами.

Volkswagen T-Roc – 4,2%.

Volkswagen T-Cross – 4,6%.

Возрастом 6-7 лет:

Mazda CX-3 – 6,5% авто с дефектами.

Audi TT – 7,2%.

Volkswagen Golf Sportsvan – 7,3%.

Возрастом 8-9 лет:

Mercedes B-Class – 10,5% авто с дефектами.

Suzuki SX4 – 10,8%.

Volkswagen Golf Sportsvan – 10,9%.

Возрастом 10-11 лет:

Audi TT – 12,3% авто с дефектами.

Mercedes B-Class – 14,6%.

Volkswagen Touareg – 15,6%.

Возрастом 12-13 лет:

Audi TT – 15% авто с дефектами.

Volkswagen Golf Plus – 20,7%.

Toyota RAV4 – 21,3%.

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