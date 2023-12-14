«Военкор» шокировал Скабееву
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 14.12.2023, 11:50
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Из окопов все выглядит иначе.
Что потери! 5, 50, да хоть 500 тысяч. На авторитарные режимы не давит ни избиратель, ни бизнес, ни оппозиция. Главное - «победа» (что таковой считает сам диктатор).
И если посмотреть Z-телек, ощущение, что она уже в кармане. Что визит Зеленского в США «провалился», денег Конгресс не дал, а Байден «демонстративно высморкался» (эти кадры идут нон-стоп по российскому ТВ).
Зеленский поругался с Залужным. Санкции не работают. Запад устал и скоро сдаст Украину. Промышленность РФ перестроилась. Контрнаступ ВСУ провалился. ВС РФ давят и готовят широкое наступление. В Украине грядет мобилизация мужчин за 50 и женщин. У Киева «огромные и бессмысленные потери, даже от обморожений». ВСУ не хватает обмундирования и боеприпасов. А у z-бойцов всего в достатке. И, как заявил Скабеевой военкор Лисицын:
«Это врагу холодно, а нас мороз бодрит и освежает».
Короче, уже можно открывать охлажденное шампанское, еще до выборов! Но пока в теплых телестудиях. Ведь из окопов с «посвежевшими на морозе» бессрочными мобиками, все выглядит иначе.
Телеграм-канал «СерпомПо»