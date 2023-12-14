закрыть
14 декабря 2023, четверг, 12:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашисту Талаю грозит пожизненное заключение

1
  • 14.12.2023, 11:51
  • 1,366
Лукашисту Талаю грозит пожизненное заключение

Он замешан в похищениях украинских детей.

Деятельность лукашиста Алексея Талая расследуется в Украине, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны, пишет «Радыё Свабода». Это связано с организацией похищения украинских детей.

Об этом сообщили изданию в секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Расследование идет по двум первым частям статьи 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны. Эти уголовные правонарушения наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет или пожизненным заключением.

В то же время в секретариате украинского омбудсмена обратили внимание, что принудительное перемещение детей подпадает под три статьи Римского статута Международного уголовного суда — геноцид в виде депортации или насильственное перемещение населения, преступление против человечности и военное преступление.

Дело расследует Главное следственное управление Службы безопасности Украины. Его завели 21 марта 2022 года по фактам российских военных преступлений в Украине. В нем содержатся факты убийства и расстрелов мирных жителей Мариуполя и других городов Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Netflix — те еще лопухи
Netflix — те еще лопухи Андрей Санников
Письма Калиновского к нам
Письма Калиновского к нам Хведька гаспадар з-пад Віцебска
Обычная кремлевская история
Обычная кремлевская история Владимир Халип
Вольный козак Василь Кухарский
Вольный козак Василь Кухарский Наталья Радина