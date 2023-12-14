Лукашисту Талаю грозит пожизненное заключение 1 14.12.2023, 11:51

1,366

Он замешан в похищениях украинских детей.

Деятельность лукашиста Алексея Талая расследуется в Украине, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны, пишет «Радыё Свабода». Это связано с организацией похищения украинских детей.

Об этом сообщили изданию в секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Расследование идет по двум первым частям статьи 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны. Эти уголовные правонарушения наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет или пожизненным заключением.

В то же время в секретариате украинского омбудсмена обратили внимание, что принудительное перемещение детей подпадает под три статьи Римского статута Международного уголовного суда — геноцид в виде депортации или насильственное перемещение населения, преступление против человечности и военное преступление.

Дело расследует Главное следственное управление Службы безопасности Украины. Его завели 21 марта 2022 года по фактам российских военных преступлений в Украине. В нем содержатся факты убийства и расстрелов мирных жителей Мариуполя и других городов Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».