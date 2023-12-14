Число финансовых пирамид в России выросло до исторического максимума 14.12.2023, 11:55

Дело Сергея Мавроди живет.

Почти за два года войны в Украине число финансовых пирамид в России выросло на 250% и достигло исторического рекорда. Если в 2021 году в черном списке Центробанка их было 870, то по состоянию на начало октября текущего года в нем находилось уже 2176 таких проектов.

Только за последние девять месяцев регулятор выявил на 47% больше подобных финансовых схем, чем за тот же период 2022 года (тогда их было 1481). Это следует из данных ЦБ, которые публикуют «Известия».

Названное Центробанком число — это абсолютный исторический рекорд, такого разгула пирамид в России еще не было, заявили в Федеральном фонде по защите прав вкладчиков и акционеров, назвав текущую ситуацию «пирамидоапокалипсисом».

Доля финансовых пирамид в общем числе нелегальных компаний и мошеннических схем составила более половины. Практически все они (98%) действуют в интернете.

Рост числа такого рода проектов связан с поиском россиянами дополнительных доходов из-за непростой ситуации в экономике, считают в ЦБ. С другой стороны, регулятор постоянно улучшает систему мониторинга мошеннических схем, чтобы оперативно пресекать их. Однако блокировки пока не слишком эффективны — в ответ на каждое ограничение доступа создаются новые проекты-клоны.

Львиную долю выявленных пирамид составляют небольшие анонимные псевдоинвестиционные проекты, информация о которых распространяется через соцсети и Telegram. «Такие схемы краткосрочны, рассчитаны на незначительный первоначальный взнос и дают возможность заработать только тем, кто успел первым войти в проект», — пояснили в ЦБ.

В Минфине при этом видят проблему в низкой финансовой грамотности россиян. Согласно последнему исследованию ведомства, только 10% россиян в состоянии назвать признаки пирамиды, отметил председатель Фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин. «Это значит, что 9 из 10 граждан могут стать потенциальными жертвами пирамид», — подчеркнул он.

По его словам, наиболее популярны в России три схемы финансовых пирамид. Это пирамиды-секты, которые используют механизмы вовлечения людей, похожие на методы тоталитарной секты; криптотрейдинг с «супердоходными» предложениями вложиться в криптовалюту, а также псевдоконсалтинг по открытию счетов у брокеров, которым иногда занимаются официально зарегистрированные российские компании.

Кроме того в последнее время часто встречаются еще два варианта схем: пирамиды-«работодатели», которые обещают возможность получения работы за покупку дорогих лицензий, интернет-магазинов или определенного товара, а также псевдокомпьютерные игры с выводом денежных средств, отметил глава Фонда по защите прав вкладчиков и акционеров.

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