Умер один из создателей советского цветного телевидения, уроженец Беларуси Абрам Шендерович 5 14.12.2023, 11:59

2,998

Он родился в 1927 году в белорусском городе Слуцке.

Сегодня утром в Москве скончался один из создателей цветного телевидения СССР 96-летний Абрам Шендерович, сообщил телеграм-канал 112.

«Ученому рано утром вызвали скорую, но прибывшие медики констатировали смерть», — сообщил телеграм-канал.

В свое время Абрам Мовшевич Шендерович отвечал за телевидение в кабинете председателя Верховного Совета СССР Леонида Брежнева.

Шендерович родился в 1927 году в белорусском городе Слуцке. В своих воспоминаниях он писал, что в Беларуси жил до 1930 года. Позже родители переехали в российский город Саратов. Уже там к ним пришли сотрудники НКВД — кто-то донес на отца.

«Но нам посчастливилось. Когда пришли в наш дом сотрудники НКВД, отца дома не было. Я помню, после обыска один сотрудник оставался на всю ночь в нашей квартире. Однако отец не появился. На следующий день мы узнали от соседки, что она видела, как к нам приехали сотрудники НКВД, и предупредила отца, встретив его на улице. Отец домой не пошел и уехал в Крым к своим родственникам. Сразу моя мать со мной и сестрой выехала в Крым к отцу. В Саратове мы снимали квартиру, и поэтому легко ее оставили. Приехав в Симферополь, отец снял двухкомнатную квартиру у одного из крымских татар», — вспоминал Шендерович.

В 1950 году Шендерович окончил Ленинградский электротехнический институт по специальности «радиолокация». Также учился в Ташкенте в Электротехническом институте.

В 1960-х годах Абрам Шендерович опубликовал книгу «Усилители сигналов звукового сопровождения в телевизионном приемнике: научно-популярное издание», в 1970 году — «Прием и воспроизведение цветного изображения в телевизионном приемнике», а в 1983 году стал соавтором пособия «Передача сигналов телевидения по РРЛ».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».