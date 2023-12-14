План «Б» на капитолийских холмах Александр Коваленко, Minval

14.12.2023, 12:02

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Александр Коваленко

Зачем на самом деле Зеленский летал в США.

В условиях жесткого противостояния в Конгрессе между республиканцами и демократами, результатом которого является блокирование помощи Украине, Израилю и Тайваню, президент Украины Владимир Зеленский неожиданно посетил Вашингтон. Предварительно Зеленский посетил Аргентину, где не только смог поздравить новоизбранного президента этой страны Хавьера Милея на инаугурации, но и пообщаться с Виктором Орбаном.

Данный вояж примечателен был тем, что впервые за последние десятилетия в Аргентине был избран откровенно антироссийский президент с явными проамериканскими взглядами. И именно Аргентина может стать в перспективе не только главной площадкой для возвращения США на материк, но и представителем или, если угодно, адвокатом Украины в Латинской Америке.

Визит в Аргентину можно считать успешным стартом для непростого вояжа в США, в которых внутриполитическая борьба все больше превалирует над государственными интересами.

Фактически первыми встречами президента Украины в США были встречи с представителями Пентагона, затем Сената. Тогда же, буквально сразу после встречи с Владимиром Зеленским, спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что ему нужна «четкая формулировка стратегии относительно Украины», которую он до сих пор не получил. Хотя спикер, конечно же, лукавил, ведь ему нужен был не столько некий план, сколько послабление позиции демократов относительно стены на границе с Мексикой и вопросов миграционной политики.

Тогда же масла в огонь добавил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, заявивший, что: «Практически невозможно передать большой пакет помощи Байдена до Рождества».

Все это, на первый взгляд, свидетельствовало о том, что позиция в Конгрессе осталась неизменной и в ближайшей перспективе Украине будет очень непросто справиться с нехваткой поддержки военно-технического и финансового характера от основного партнера. Но в ходе встречи Джозефа Байдена и Владимира Зеленского было объявлено о выделении Украине 200 миллионов долларов.

В состав пакета помощи Украине вошли: ракеты ПВО АІМ-9М; компоненты ПВО; реактивные снаряды для HIMARS; артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм; авиационные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HAARM; ПТРК TOW, Javelin и AT-4 и прочее вооружение.

Но на самом деле не ради 200 миллионов долларов Зеленский летал в Вашингтон. Важным была и не столько встреча с сенаторами, ведь изначально было понятно, что, несмотря на важность Украины, для республиканцев сейчас более важны выборы, а иного способа перехватить инициативу у демократов, кроме как нанести им электоральный удар через миграционную политику, у них нет. Важным был план «Б» – действия на случай затянувшегося политического кризиса.

Дело в том, что общая схема предоставления помощи Украине заключалась в том, что в бюджет вносились соответствующие траты, которые выделялись на компенсацию в составе Армии США той техники и компонентов, которые передавались Украине. То есть склады и центры хранения в США не опустошались в ноль, а закладывались в контракты, на которые работали предприятия ВПК.

То есть в нынешних условиях политической баталии между демократами и республиканцами, если они затянутся на непозволительно долгий срок, должен быть найден способ поддержки Украины в обход традиционной схемы, а именно – передача техники и прочих компонентов напрямую или же через вторые/третьи руки, без гарантий компенсации из бюджета.

Это очень сложный юридический процесс, который также могут использовать политические конкуренты Джозефа Байдена в своих интересах, а потому рассмотрение всех возможных вариантов и проходило прошедшие сутки сначала при встрече с представителями Пентагона, а затем и в стенах Белого дома.

Для США приоритетным является доведение войны в Украине до логического завершения, которое Киев видит исключительно в возвращении границ 1991 года. Но без поддержки такого партнера, как США реализовать это будет сложно, и политическая турбулентность на капитолийском холме вынуждает Украину менять тактику больше на оборонную, нежели наступательную. Временный выход – это увеличение военно-технической компоненты в поддержке со стороны Европы, которая до того, в первую очередь, оказывала гуманитарную помощь, а уже во вторую – военно-технического характера. Но потенциал ЕС не безграничный и сравниться с поставками из США не сможет, и именно поэтому это будет ситуативное решение. Но оно позволит выиграть время.

Выиграть время до снижения уровня политической турбулентности и достижения консенсуса, или же до принятия решений в стенах овального кабинета о поставках вооружений нового формата. В любом случае ближайшие недели, а, возможно, и месяцы даже при единых позициях Банковой и Белого дома, не будут спокойными. И основной задачей будет как поиск, так и реализация плана «Б».

И стоит признать, еще никогда государственные интересы США не были в такой зависимости от амбиций отдельно взятой политической силы. Не самый лучший, в историческом контексте, период для республиканской партии.

Александр Коваленко, Minval

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