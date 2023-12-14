А где ты был последние 23 года? 1 Андрей Окунь

14.12.2023, 12:12

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Андрей Окунь

Главный вопрос на «прямой линии» Путину.

«Прямую линию» с Путиным назвали "единственной надеждой для многих россиян решить свои самые важные проблемы".

Это как раз проблема, а не повод хвалить Путина. Если людям приходится обращаться к президенту, как к единственному шансу «решить их важные проблемы», то это значит, что государство, которое построил этот президент — г…но. Не страна, а именно государство, прошу заметить.

И эти 1,7 млн. обращений к Путину, которые оставили россияне, говорят не о том, что «народ сильно любит президента». А говорит это о том, что народ сильно, мягко скажем, устал, раз у него накопилось столько нерешаемых проблем.

«Единственная надежда»… Нет, я понимаю, что пропаганда должна неприкрыто врать, но это уже наравне с каким-то дебилизмом. Словно не Путин был у власти все последние годы. Словно не он управлял страной, а кто-то другой, по чьей вине могли накопиться все эти проблемы. Мне нравится, как Путин сейчас вылез весь такой порядочный:

«Давайте, я готов спасать вас и по-царски величественно решать ваши проблемы!»

А где ты был последние 23 года, мудень? Вот какой вопрос я бы задал президенту на прямой линии.

Андрей Окунь, t.me

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