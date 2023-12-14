Лукашенко привиделись агенты западных спецслужб

Лукашенко привиделись агенты западных спецслужб10
- 14.12.2023, 12:24
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У диктатора развивается «шпиономания».
Лукашенко сегодня встретился с руководителями делегаций стран СНГ, котоыре приехали на Совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб.
Белорусский диктатор заявил, что «в Беларуси активно работают западные спецслужбы». И рассказал о задержании в стране «20 групп террористов».
Напомним, главе КГБ Ивану Тертелю причудились сотрудники ЦРУ в Минске.
Они, по словам главы лукашенковских спецслужб, «очень активно перемещались».