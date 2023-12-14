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Лукашенко привиделись агенты западных спецслужб

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  • 14.12.2023, 12:24
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Лукашенко привиделись агенты западных спецслужб

У диктатора развивается «шпиономания».

Лукашенко сегодня встретился с руководителями делегаций стран СНГ, котоыре приехали на Совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб.

Белорусский диктатор заявил, что «в Беларуси активно работают западные спецслужбы». И рассказал о задержании в стране «20 групп террористов».

Напомним, главе КГБ Ивану Тертелю причудились сотрудники ЦРУ в Минске.

Они, по словам главы лукашенковских спецслужб, «очень активно перемещались».

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