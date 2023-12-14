Ученые объяснили причину появления загадочных кругов фей

Ученые объяснили причину появления загадочных кругов фей2
- 14.12.2023, 12:28
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Это не магия.
Исследователи изучили загадочное явление, известное как «круги фей», и наконец обнаружили научное объяснение этого феномена, пишет pnas.org.
Эти узоры, похожие на круги голой земли в саванне, в течение долгого времени вызывали удивление и замешательство у ученых, однако теперь кажется, что им удалось раскрыть тайну.
Известно, что «круги фей» встречаются на почвах с низким содержанием азота и в районах, где годовые осадки составляют менее 200 миллиметров.
Ученые разработали модель, которая прогнозирует процессы возникновения этих кругов, учитывая дефицит воды в конкретных областях и приспособленность растений к засухе.
Результаты исследования показали, что растения, выросшие после периодов засухи, развивают новые приспособления к дефициту воды.
Модель успешно предсказала, в каких областях могут появиться «круги фей» и в каких нет.
Последующая проверка в реальных условиях подтвердила соответствие прогнозов модели с наличием или отсутствием этих загадочных кругов.
Это открытие приносит новый свет в понимание феномена «кругов фей» и может помочь в дальнейших исследованиях в области экологии и адаптации растений к экстремальным климатическим условиям.