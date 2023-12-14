Банкиры прогнозируют, что курс доллара превысит 3,5 рубля 8 14.12.2023, 12:37

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Белорусский рубль ближайшие три года будет сдавать позиции к доллару. Это прогнозируют эксперты лояльного к белорусским властям Евразийского банка развития. Так, в 2026 году курс доллара может составить 3,54 рубля.

Эксперты ЕАБР ожидают, что среднегодовой курс доллара в 2024-м составит 3,25 рубля. В 2025-м американская валюта в среднем за год вырастет до 3,37 рубля, а в 2026-м — до 3,54 рубля.

При этом инфляция в 2024 году, по прогнозу ЕАБР, в Беларуси составит 8%, в 2025-м — 7,4%, а в 2026-м — 6,4%.

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