Андрюс Кубилюс: Лукашенко смертельно боится Статкевича 2 14.12.2023, 12:45

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Этот страх означает конец режима.

Бывший премьер-министр Литвы, евродепутат Андрюс Кубилюс считает, что Лукашенко и Путин смертельно боятся своих оппонентов:

— Алексей Навальный, политический оппонент Путина №1, исчез.

Николай Статкевич, один из главных оппонентов Лукашенко, исчез некоторое время назад.

Диктаторы смертельно боятся своих оппонентов и своего народа.

Этот страх означает конец их режимов.

Напомним, о лидере белорусской оппозиции Николае Статкевиче ничего неизвестно более 300 дней.

A. Navalny, Putin’s No1 political opponent, has disappeared.



M. Statkevich, Lukashenko’s one of the main opponents, disappeared some time earlier.



Dictators have a mortal fear of their opponents and their people.



This fear signifies the end of their regimes. pic.twitter.com/zEUa5JJ4WR — Andrius Kubilius (@KubiliusA) December 13, 2023

Ранее главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина потребовала от белорусских властей опровергнуть полученную от нескольких источников информацию о возможной смерти в тюрьме Николая Статкевича.

«Покажите Николая Статкевича, если он жив, его самому близкому и родному человеку — Марине Адамович. Разрешите им свидание или хотя бы видеозвонок!

В противном случае ваше молчание будет означать, что источники правы и на совести Лукашенко и его карателей смерть еще одного политзаключенного», — заявила Наталья Радина.

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