Андрюс Кубилюс: Лукашенко смертельно боится Статкевича

Андрюс Кубилюс: Лукашенко смертельно боится Статкевича2
- 14.12.2023, 12:45
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Этот страх означает конец режима.
Бывший премьер-министр Литвы, евродепутат Андрюс Кубилюс считает, что Лукашенко и Путин смертельно боятся своих оппонентов:
— Алексей Навальный, политический оппонент Путина №1, исчез.
Николай Статкевич, один из главных оппонентов Лукашенко, исчез некоторое время назад.
Диктаторы смертельно боятся своих оппонентов и своего народа.
Этот страх означает конец их режимов.
Напомним, о лидере белорусской оппозиции Николае Статкевиче ничего неизвестно более 300 дней.
A. Navalny, Putin’s No1 political opponent, has disappeared.— Andrius Kubilius (@KubiliusA) December 13, 2023
M. Statkevich, Lukashenko’s one of the main opponents, disappeared some time earlier.
Dictators have a mortal fear of their opponents and their people.
This fear signifies the end of their regimes. pic.twitter.com/zEUa5JJ4WR
Ранее главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина потребовала от белорусских властей опровергнуть полученную от нескольких источников информацию о возможной смерти в тюрьме Николая Статкевича.
«Покажите Николая Статкевича, если он жив, его самому близкому и родному человеку — Марине Адамович. Разрешите им свидание или хотя бы видеозвонок!
В противном случае ваше молчание будет означать, что источники правы и на совести Лукашенко и его карателей смерть еще одного политзаключенного», — заявила Наталья Радина.