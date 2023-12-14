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Андрюс Кубилюс: Лукашенко смертельно боится Статкевича

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  • 14.12.2023, 12:45
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Андрюс Кубилюс: Лукашенко смертельно боится Статкевича

Этот страх означает конец режима.

Бывший премьер-министр Литвы, евродепутат Андрюс Кубилюс считает, что Лукашенко и Путин смертельно боятся своих оппонентов:

Алексей Навальный, политический оппонент Путина №1, исчез.

Николай Статкевич, один из главных оппонентов Лукашенко, исчез некоторое время назад.

Диктаторы смертельно боятся своих оппонентов и своего народа.

Этот страх означает конец их режимов.

Напомним, о лидере белорусской оппозиции Николае Статкевиче ничего неизвестно более 300 дней.

Ранее главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина потребовала от белорусских властей опровергнуть полученную от нескольких источников информацию о возможной смерти в тюрьме Николая Статкевича.

«Покажите Николая Статкевича, если он жив, его самому близкому и родному человеку — Марине Адамович. Разрешите им свидание или хотя бы видеозвонок!

В противном случае ваше молчание будет означать, что источники правы и на совести Лукашенко и его карателей смерть еще одного политзаключенного», — заявила Наталья Радина.

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