Financial Times: Война против Украины сильно ударила по русской экономике 14.12.2023, 12:51

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Минфин США озвучил цифры.

Война против Украины существенно влияет на экономику страну-агрессора России, повышает внутренние цены и вынуждает Кремль тратить не менее трети государственного бюджета на военные расходы. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на документ Минфина США.

По словам Рейчела Лингаас, главный экономист по санкциям в Минфине США, экономика страны-агрессора России выросла бы более чем на 5% ‒ если бы Путин не начал войну.

Лингаас отдельно отметила, что страна-агрессор отстает от других экспортеров энергоносителей, включая США.

Согласно публикации FT, в 2023 году Москва потратила на военные цели более 100 млрд долларов США (или почти треть общих расходов бюджета).

Основа российской экономики - доходы от нефти и газа - в этом году пострадала, хотя в последние месяцы произошло небольшое восстановление, поскольку цены на нефть укрепились. Кроме того, западные санкции в отношении торговли нефтью в России не оказали такого большого воздействия, как первоначально прогнозировалось, отмечают эксперты.

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