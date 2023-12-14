В МЧС предупредили белорусов о «неблагоприятном явлении» 1 14.12.2023, 12:53

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И назвали шесть факторов опасности.

Белгидрометцентр выписал предупреждение о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении на четверг, 14 ноября, и объявил оранжевый уровень опасности на всей стране. В свою очередь в Министерстве по чрезвычайным ситуациям назвали шесть факторов опасности, которые следует учитывать белорусам в эти дни из-за ещё одного «неблагоприятного явления», пишет «Телеграф».

Синоптики Белгидромета предупредили, что «наблюдающийся местами по республике туман распространится на большую часть территории и Минск» и «сохранится в ночные и утренние часы 14 декабря». Видимость в тумане, согласно их прогнозам, может падать до опасных 100-500 метров.

В целом же по стране сегодня, судя по прогнозу синоптиков, ожидаются обильные осадки: снег, мокрый снег, местами с дождем, по юго-востоку — сильный снег. Местами ожидается порывистый ветер и слабый гололед, а температура воздуха будет колебаться в диапазоне от -4°С до +2°С.

Авторы телеграм-канала «Надвор’е» предположили, что «снегопады затронут лишь восточную половину страны», а наиболее интенсивные снегопады ожидаются сегодня днём по Гомельской и Могилёвским областям, при температуре -1..+1°С, то есть жителям этих регионов стоит готовиться к слякоти.

Тем временем в МЧС рассказали об основных факторах опасности, сопряжённых с ожидаемыми снегопадами:

• снижение видимости,

• затруднение движения транспорта,

• увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий,

• падение деревьев,

• нарушение электроснабжения,

• обрыв линий связи и электропередач.

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