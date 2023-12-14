Жодинские идеологи закупили 8 букетов цветов на 720 рублей 2 14.12.2023, 13:04

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За бюджетные средства.

Цветы для отдела идеологии исполкома Жодино на городское торжественное мероприятие, посвященное закрытию юбилейного года города, обойдутся бюджету в 720 рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

Букеты предназначены для празднования закрытия юбилейного для города года. Дата размещения приглашения для участников процедуры госзакупки и дата окончания приема сведений — 11.12.2023.

Госзакупку на бюджетные средства проводило государственное учреждение «Центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций города Жодино в интересах отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Жодинского горисполкома. Было объявлено о покупке 8 букетов на 720 рублей.

Торжественное мероприятие должно состояться завтра, 15 декабря. Именно на эту дату назначена поставка заказа. Кто будет удостоен чести праздновать закрытие юбилейного года, пока не известно.

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