Недавно сформированная дивизия ВДВ России понесла огромные потери в Украине 14.12.2023, 13:10

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Генерала Теплинского могут сделать «крайним» за поражение.

Новосформированная 104-я гвардейская воздушно-десантная дивизия (104 ГАД) России, вероятно, понесла чрезвычайно большие потери во время дебюта на Херсонском направлении.

Об этом сообщает Минобороны Британии со ссылкой на данные своей разведки.

Как пишет британская разведка, россияне во время дебюта не смогли достичь поставленных целей.

«Операция состоялась после присоединения дивизии к Днепровской группировке российских войск и попытки выбить украинский плацдарм возле села Крынки на восточном берегу Днепра», - добавляет разведка.

Отмечается, что дивизия была плохо поддержана авиацией и артиллерией. В частности большинство военных, вероятно, были неопытными.

После огромных потерь российские блогеры начали призывать командующего Днепровской группы войск генерал-полковника Михаила Теплинского уйти в отставку. Это, в свою очередь, стало ударом по репутации последнего, как одного из самых способных российских полевых командиров на войне.

Использование российских десантников на фронте

Еще в сентябре, как сообщала британская разведка, Российская Федерация усилила 58-ю общевойсковую армию дополнительными воздушно-десантными частями ВДВ на Ореховском направлении в Запорожской области. Тогда же десантников использовали в качестве линейной пехоты для пополнения истощенных сухопутных сил.

В частности, назначение нового командующего оккупантами на Херсонском направлении генерал-полковника Михаила Теплинского, в октябре текущего года, могло свидетельствовать об усилении давления на оккупантов на юге со стороны ВСУ.

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