«Только один голос матери тайного «октябренка» откликнулся» 1 14.12.2023, 13:11

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Белоруска рассказала об интересной переписке в школьном чате.

В нашем школьном чатике минской школы появился пост учительницы, пишет читательница Charter97.org Ольга. В нем смакую каждое словечко, поэтому хочу подать его полностью, без изменений и корректирования.

«Здравствуйте, дорогие родители. С необычным вопросом обращаюсь к вам. Мы единственный класс, в котором только 4 «октябренка». Просит администрация хоть еще немного детей. Пожалуйста, если кто может, кто не очень против, напишите мне личное сообщение».

Прочитала и порадовалась, каково счастье, что мой сын учится в таком классе с детьми адекватных родителей. Горжусь каждой семьей! С большим уважением отношусь к нашей учительнице, которая не угрожает, не шантажирует, не прижимает, а так корректно обращается к родителям.

Ну и эта фраза «Кто не очень против». Вот он, показатель любви к советскому, к лукашистскому. Речь не идет о дружелюбии и поддержке, а только о том, кто может вступить в эту пакость не ради деятельности или ради поддержки, а только из уважения к учительнице, которую прижимает администрация, и которую очень любят и уважают родители.

Ну и просьба о таком стыде, как вступление в «октябрята», пишется лично, чтобы не краснеть в коридоре школы, не оправдываться перед всем коллективом класса.

Очень обрадовали и родительские комментарии под постом: благодарим наш класс, что у нас только трое «октябрят», гордимся нашим классом. И только один голос матери тайного «октябренка» откликнулся: мол, это же только формальность!

Представьте себе, что даже тот, кто поддерживает эту идеологию, относятся к этому несерьезно, а лишь бы отстали и не дергали. Вот она, народная любовь к диктатуре!

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