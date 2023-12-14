В Крыму неожиданно обнаружили большую стоянку техники РФ 3 14.12.2023, 13:19

1,582

Удобная цель.

Партизаны обнаружили большую стоянку техники РФ в Крыму. На данный момент они ведут слежку за этим местом дислокации оккупантов в Симферополе.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «Атеш».

«Наши агенты не перестают следить за большой стоянкой техники оккупантов в Симферополе», - говорится в сообщении.

Как отмечают они, здесь присутствуют бронированные машины «Тигр», краны, KамАЗы-5350, машины связи «ГАЗ-66», маршрутки и автобусы для перемещения личного состава и множество других.

«Достаточно смелый поступок от оккупантов, учитывая, на сколько часто прилетает по их автопаркам, но так нам даже легче», - констатируют в «Атеш».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».