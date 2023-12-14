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В Крыму неожиданно обнаружили большую стоянку техники РФ

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  • 14.12.2023, 13:19
  • 1,582
В Крыму неожиданно обнаружили большую стоянку техники РФ

Удобная цель.

Партизаны обнаружили большую стоянку техники РФ в Крыму. На данный момент они ведут слежку за этим местом дислокации оккупантов в Симферополе.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «Атеш».

«Наши агенты не перестают следить за большой стоянкой техники оккупантов в Симферополе», - говорится в сообщении.

Как отмечают они, здесь присутствуют бронированные машины «Тигр», краны, KамАЗы-5350, машины связи «ГАЗ-66», маршрутки и автобусы для перемещения личного состава и множество других.

«Достаточно смелый поступок от оккупантов, учитывая, на сколько часто прилетает по их автопаркам, но так нам даже легче», - констатируют в «Атеш».

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