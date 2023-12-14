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Сайт Кремля лег после неудобных вопросов Путину

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  • 14.12.2023, 13:28
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Сайт Кремля лег после неудобных вопросов Путину

В России заявили о хакерской атаке.

После появления неудобных вопросов на экране «прямой линии» Путина официальный сайт Кремля «лег».

На это обратил внимание украинский журналист Андрей Цаплиенко.

В России заявляют, что ресурс якобы стал жертвой атаки.

Как сообщает «База», официальный сайт российского диктатора kremlin.ru работает, но со значительными перебоями. Он плохо грузит или открывается через один раз.

Самые большие проблемы при открытии сайта с персонального компьютера. Со смартфонов якобы грузит лучше.

«По предварительным данным, сайт президента подвергся атаке», - пишет «База».

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