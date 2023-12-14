«Будем ликвидировать»: Свитан назвал новые цели для дронов ВСУ в РФ 14.12.2023, 13:31

Роман Свитан

Украинский полковник считает, что зимой война будет идти в воздухе.

Почему Россия продолжает бить по Киеву ракетами, несмотря на то, что украинская ПВО перехватывает большинство из них?

Этот и другие вопросы сайт Charter97.org задал полковнику Вооруженных сил Украины, летчику-инструктору Роману Свитану.

— Начну с того, что недавно было нанесено три удара по Киеву. Сначала крылатыми ракетами, когда Путин в информационном потоке говорил о том, что будет выдвигаться в президенты РФ. Ему надо было какое-то информационное сопровождение, связанное с «фейерверком» по столице Украины.

Плюс два удара «баллистикой» было нанесено по Киеву, когда украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским была в Аргентине, где мероприятия прошли очень хорошо.

А затем делегация была в США, где встретилась с Джо Байденом. Там тоже было много положительных моментов. В это время, чтобы создать отрицательный фон, россияне ударили баллистическими ракетами по Киеву.

Россияне понимают, что все ракеты над Киевом будут уничтожены в связи с серьезной системой обороны. Это было сделано именно с целью информационной поддержки. Военной задачи в этом нет никакой.

— Сегодня стало известно про массовый удар украинский БПЛА по Москве. Этой зимой нас ждет война дронов?

— В зимний период у нас на линии фронта много дождя, двигаться толком нельзя. В связи с этим основные боевые действия перейдут в воздух. Авиационная компонента будет преобладающей: дроны, самолеты, ракеты.

Украина однозначно будет и дальше бить по российским военным объектам. Отмечу, что если, допустим, на сети энергогенерации будет висеть российский военный объект, то в этом случае сама энергогенерация будет являться военным объектом. Мы ее будем ликвидировать.

Отмечу, что, к сожалению, Россия сейчас на голову превышает Украину по дронам за счет Китая.

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