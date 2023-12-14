Крайне важный эпизод: к чему приведет зачистка от россиян террикона в Горловке 14.12.2023, 13:42

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Полковник ВСУ оценил значение операции.

Штурмовики ВСУ зачистили от россиян один из терриконов в районе временно захваченной Горловки Донецкой области, и это тактический успех Вооруженных сил Украины.

Зачистка террикона от врага - «это тактический эпизод, но он крайне важный», рассказал полковник запаса ВСУ, военный обозреватель Владислав Селезнев в эфире канала «FreeДом».

«Россияне вынуждены были в спешном порядке перебрасывать на этот участок фронта дополнительные ресурсы, чтобы возобновить статус-кво, а это значит, что эти ресурсы были отвлечены с иных участков фронта. Скорее всего, с направления южнее от Бахмута», - отметил собеседник.

По его словам, враги используют свое преимущество в живой силе. «Безусловно, пусть и тактический, но, тем не менее, успех (освобождение террикона в Горловке, - Ред.)», - заявил офицер запаса.

Напомним, по сведениям Генштаба ВСУ, украинские бойцы длительное время двигались вперед южнее города Бахмут.

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