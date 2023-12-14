Путин назвал «условие мира» и намекнул, какой город в Украине хочет захватить 4 14.12.2023, 13:53

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Фото: Getty Images

Глава РФ раскрыл свои агрессивные планы.

В четверг, 14 декабря, глава РФ Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию и, естественно, не обошлось без вопросов о его захватнической войне в Украине. В частности, глава Кремля сделал циничное заявление о «мире».

«Мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в специальной военной операции», - заявил Путин во время прямой линии.

Также Путин традиционно не смог обойтись без того, чтобы обвинить в войне не самого себя и свою страну, а Запад и Украину. По словам диктатора, РФ якобы пыталась «выстроить нормальные отношения с Украиной», но после 2014 года «стало понятно, что России не дадут это сделать».

Также Путин раскрыл свои захватнические амбиции в Украине - Кремль претендует на оккупацию Одессы.

«Одесса - русский город, все об этом знают, но напридумывали историческую чушь, а мы после распада СССР с этим смирились», - заявил военный преступник.

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