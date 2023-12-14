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В Беларуси растет заболеваемость сезонными инфекциями

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  • 14.12.2023, 13:57
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В Беларуси растет заболеваемость сезонными инфекциями

В том числе коронавирусом.

В Беларуси сейчас циркулируют в основном негриппозные респираторные вирусы, сообщили в Минздраве. При этом заболеваемость растет, в том числе и коронавирусом.

Специалисты регистрируют вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы, риновирусы, выявляются единичные случаи циркуляции вирусов гриппа — А (H3N2, H1N1) и В.

«В настоящее время заболеваемость острыми респираторными инфекциями в пределах средних данных, из числа заболевших более 60% — дети до 18 лет», — рассказали в Минздраве.

Там отметили, что заболеваемость имеет динамику, характерную для многолетних наблюдений.

«Во всех регионах страны отмечается еженедельный прирост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе и COVID-19», — сообщили в ведомстве.

Медики все также ожидают рост заболеваемости гриппом с января по март 2024 года.

В Минздраве «с учетом складывающейся ситуации» напомнили о вакцинации против гриппа и COVID-19, а также о необходимости масок и социальной дистанции в общественных местах, где велик риск контакта с больным человеком — например, при посещении организаций здравоохранения.

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