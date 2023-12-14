Возле Красногвардейского в Крыму прогремел мощный взрыв

Возле Красногвардейского в Крыму прогремел мощный взрыв1
- 14.12.2023, 14:02
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Россияне подняли в небо вертолет.
Мощный взрыв прогремел в поселке Красногвардейское во временно оккупированном Крыму. Это произошло сегодня, 14 декабря.
Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».
Отметим, что населенный пункт Красногвардейское находится в центральной части полуострова. По словам местных жителей, взрыв был достаточно мощным.
Кроме того, после взрыва российские оккупанты подняли в воздух вертолет для облета местности.
Оккупационные власти полуострова пока не комментировали ситуацию. Что было причиной взрыва - неизвестно.