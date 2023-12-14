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Возле Красногвардейского в Крыму прогремел мощный взрыв

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  • 14.12.2023, 14:02
  • 2,952
Возле Красногвардейского в Крыму прогремел мощный взрыв

Россияне подняли в небо вертолет.

Мощный взрыв прогремел в поселке Красногвардейское во временно оккупированном Крыму. Это произошло сегодня, 14 декабря.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

Отметим, что населенный пункт Красногвардейское находится в центральной части полуострова. По словам местных жителей, взрыв был достаточно мощным.

Кроме того, после взрыва российские оккупанты подняли в воздух вертолет для облета местности.

Оккупационные власти полуострова пока не комментировали ситуацию. Что было причиной взрыва - неизвестно.

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