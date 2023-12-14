«В итоге вместо $50—60 тысяч заработал $10—12 тысяч» 1 14.12.2023, 14:13

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Белорусский криптоинвестор рассказал о тонкостях бизнеса.

На рынок криптовалют многие попадают случайно. Одних завлекают знакомые, сорвавшие однажды куш. Вторые поддаются уловкам случайных «прохожих» из соцсетей, которые сулят быстрые и большие деньги. Первым делом у новичка просыпается простой человеческий интерес и любопытство. Потом рождается желание срочно отыграться после проигрыша. И наконец, накрывает волна сильной злости. Но можно ли регулировать жадность и другие эмоции, когда сталкиваешься с большими деньгами? Что такое синдром упущенной выгоды? Как не сойти с ума от провала и сохранить душевное спокойствие? Об этом и не только журналисты onliner.by поговорили с инвестором и клиническим психологом.

Напоминаем: рынок криптовалют — высоковолатильный и рискованный. Потерять здесь проще, чем заработать. Не принимайте необдуманных решений, не верьте слепо экспертам, учите матчасть, будьте готовы расстаться с тем, что вложено.

«Эмоции будут бить через край»

С миром криптовалют Антон познакомился еще в школе, когда биткоин торговался по $300—400. Уже в 2017-м парень увлекся трейдингом и стал инвестировать в выходившие на ICO проекты. Правда, все, что тогда вкладывал и заработал, он потерял во время последующего «медвежьего рынка» (когда цены активов подолгу падают).

В 2018 году молодой человек ушел с последнего курса университета, уволился с работы и с головой окунулся в крипту. Завел образовательный канал и начал работать с разными проектами и компаниями в криптоиндустрии:

— В основном занимался анализом рынка, поиском инвестиционных возможностей, создавал образовательный контент и вел блоги. Мои доходы и связи в криптомире стали расти с 2019 года. Сейчас фултайм увлечен криптовалютами, 80% заработка — это разные возможности, которые я использую на рынке: инвестиции в проекты, амбассадорство, торговля, ретрохантинг (охота за ретродропами — раздачей бесплатных токенов лояльным пользователям различных проектов), DeFi, NFT и другие.

Антон подчеркивает, что рынок криптовалют в последние годы сильно изменился. Сегодня недостаточно просто куда-нибудь занести деньги, чтобы получить значительный профит. Вкладывать надо свое внимание, время, усилия. Плюс — большая конкуренция и высокие риски. Все это требует много энергии.

— Эмоции будут бить через край, если у вас нет налаженной системы и дисциплины. И если вы относитесь к торговле и инвестициям как к казино. Всегда надо держать в голове момент, что трейдинг связан с потерей средств, — напоминает молодой человек. — Этого просто не избежать, поэтому необходимо самому себе установить четкие правила и соблюдать их. Самое элементарное: какой процент от внесенных средств я использую в сделках или при инвестициях, сколько готов потерять, по какой цене буду закрывать позицию, каким образом и прочее.

«Чтобы жадность не взяла верх»

Парень старается минимизировать влияние рынка на свое психическое состояние. Но эмоциональные качели, вызванные ожиданиями и неопределенным будущим, могут резко накрывать.

Антон сразу вспоминает эйфорию 2020 года. Многие факторы сигнализировали о конце «бычьего цикла» (цены активов росли как на дрожжах) в декабре, когда биткоин торговался на отметке $60—70 тысяч. Молодой человек проигнорировал эти звоночки: «Когда мир охватывает безумие по типу выпуска NFT в виде виртуальных камней, которые продаются на маркетплейсах и достигают отметки в несколько сотен тысяч долларов, а весь рынок растет на протяжении нескольких месяцев, очень сложно не поддаться эмоциям и вовремя остановиться. Тогда я очень много потерял. Биткоин полетел вниз, а за ним и все остальное. Проекты, в которые я занес деньги, перенесли запуски, а потом и вовсе соскамились или закрылись».

Самый фееричный свой провал парень вспоминает с улыбкой. Он получил аирдроп от одного проекта, в котором активничал и тратил средства на комиссии. На момент запуска токена суммарная стоимость всех токенов составляла около $15—20 тысяч. 90% Антон оставил в своем портфеле, а через месяц стоимость дропа достигла отметки в $50—60 тысяч. И парень не продал. В итоге вместо $50—60 тысяч заработал $10—12 тысяч. То есть упустил почти 50 тысяч!

Антон часто ловит выгорание. Несколько дней подряд он может не выходить из дома и сидеть за ноутбуком. С телефоном не расстается практически никогда. Парень признается, что это может быть связано с FOMO (так называемым эффектом упущенной выгоды) и стремлением везде успеть, чтобы потом не испытывать негативных переживаний. В результате из-за ожидания и отсутствия результата здесь и сейчас вообще пропадает желание что-либо делать.

Последний раз выгорание к Антону «приходило» пару месяцев назад. Сразу не заметил, хотя признаки были очевидны: «Сначала это проявилось на физическом уровне — насморк, сонливость, снижение концентрации внимания. Потом изменилось взаимодействие с внешним миром: я начал избегать общения с людьми, хотелось тишины и спокойствия. В итоге взял паузу на пару недель и перестал что-либо делать вообще. Просто читал, гулял и спал. Это помогло, снова появилось желание работать».

В конце говорим с парнем о жадности. На его взгляд, это главная слабость в криптоинвестировании, ею легко манипулировать, она мешает стабильно зарабатывать на рынке:

— Дисциплина и стратегия — все, что нужно, чтобы жадность не взяла верх. Конечно, иногда можно рискнуть, но это должно быть обусловлено какими-либо признаками или выводами, а не основываться на синдроме упущенной выгоды и желании заработать еще больше. Вообще, при формировании любой стратегии, будь то трейдинг или инвестиции, нужно придерживаться простого принципа: сперва вернуть первоначальные вложения, а уже потом думать, как поступать с профитом.

«К психологу доходят с мыслями, что жизнь закончена и выхода нет»

С клиническим психологом Романом Комендантом рассуждаем о простых человеческих слабостях вроде жадности и зависти, привычном поведении на криптобирже и переживаниях об упущенной выгоде.

— Люди, которые увлекаются торговлей на биржах, причем любых, часто не могут остановиться. И теряют. В целом это норма или повод задуматься?

— Разбогатеть — абсолютно нормальное желание для любого человека. Грань между нормой и переходом во что-то патологическое находится там, где желание сорвать куш побольше или сделать ставку получше становится основным приоритетом в жизни, а все остальные сферы провисают.

Сколько бы у вас ни было денег, абсолютного счастья они не принесут. Но принесут комфорт. Если вы хотите разбогатеть, чтобы сделать жизнь более комфортной, то окей. Но если вы несчастный человек, который пытается решить психологические проблемы с помощью денег, — это уже не норма.

— Как распознать ту тонкую грань между адекватным поведением и не совсем здоровым?

— Можно увлекаться криптой, но подходить к этому делу с максимально холодной головой, понимая и изучая рынок. Для человека это своеобразное интеллектуальное поле для исследования. Он адекватно относится к рискам, детально их просчитывает, выделяет на это дело определенный бюджет.

Плохой звоночек, если вы торгуете и при этом испытываете сильные эмоции, не можете их контролировать, а со временем они доводят до истощения. Первая мысль: схожу на биржу получить удовольствие и что-нибудь выиграю. Второй позыв — надо срочно отыграться, потому что мне плохо. Третий шаг — сильная злость: сейчас я всем докажу, что могу, или это мой последний шанс. То есть взаимодействие с биржей строится на эмоциях и только.

Также стоит задуматься, если в крипту вы инвестируете гораздо больше денег, чем планировали изначально. И так увлекаетесь, что можете забрать ресурс на трейдинг из своего прожиточного минимума или не купить новые кроссовки, не отметить день рождения сына.

Иногда увлечение сопровождается проблемами с алкоголем или другими сильнодействующими веществами. Может страдать сон, режим питания, мотивация. Порой у человека наблюдаются депрессивные и апатичные состояния. Здесь все очень индивидуально.

— Давайте помечтаем. Пришел на биржу среднестатистический белорус и наторговал на миллион. Как ему не сойти с ума?

— Переживать нужно не о том, что вы случайно выиграете что-то серьезное. Гораздо сложнее в один момент слить приличную сумму. Как справиться с этим?

Расскажите друзьям и близким, как вы набедокурили, не варитесь в переживаниях в одиночку, просите о помощи, это абсолютно нормально.

Дальше нужно будет осознанно проанализировать ситуацию: что вообще случилось? Отследить цепочку — утрата средств, эмоции, желание возместить потерянное. Если не научиться контролировать эмоции, то найдете себя уже на последней стадии.

Вообще, чтобы получить рискованные ощущения, полезнее заниматься любовью или кататься на лыжах. Торговля на бирже — это интеллектуальный труд с большими процентными рисками, эмоции здесь только мешают. У чересчур увлеченных людей сама идея игры на бирже становится целью. И когда терпишь убытки и испытываешь стресс, в этом пропадает смысл.

— В мире криптовалют часто говорят об эффект FOMO, или синдроме упущенной выходы. Как бороться со страхом потерять крупный выигрыш или возможность войти в сделку?

— На самом деле, мотивы типа не упустить выигрыш или возможность войти в сделку долго не сохраняются. Если бы человек действительно хотел заработать, то после первого проигрыша пошел бы искать другие способы. А так мозг хаотично выдает оправдания любому поведению.

Получается, когда человек думает, что это просто стремление к большим деньгам, он обманывает себя самого и отвлекается от главного. Зачем он здесь? Очень часто торги на криптобирже оказываются прикрытием вместо того, чтобы заниматься решением своих глубинных проблем. Он хочет снять накопившееся эмоциональное напряжение и ничего не чувствовать, убежать от реальных сложностей.

Что делать со всем этим? Не убегать от эмоционального напряжения, а попытаться его словить и осознать. Понять, что оно было и до взаимодействия с криптой, начать его разбирать: какие эмоции у меня возникают, что их вызывает, как я могу с ними справиться. Одному бороться с этим очень сложно.

В кабинет психолога доходят клиенты на поздней стадии, с тяжелыми внутренними переживаниями и мыслями, что жизнь закончена и выхода нет. Многие параллельно уже выпивают или перестают ходить на работу.

— Все наши герои говорят, что торговля на бирже — серьезная интеллектуальная работа: каждый день перед монитором, бесконечный анализ графиков, риски, борьба с неопределенностью. Как поберечь себя во всем этом и сохранять душевное равновесие?

— Рекомендации здесь универсальные. Люди, которые работают из дома и за компьютером, часто пренебрегают режимом дня. Совы и жаворонки — это все стереотипные представления о качестве сна. Важно выработать свой режим и придерживаться его, от этого во многом будет зависеть, как вы себя чувствуете и как вы выглядите.

Также важно переключать интеллектуальную и физическую деятельность. Сложно представить, как человек, который занимался трейдингом, отдыхает за просмотром фильма. Ему лучше бы прогуляться на свежем воздухе или заняться спортом.

Если работа связана с финансовыми рисками, надо налегать на прокачку эмоционального интеллекта. Для этого — почаще проводить время наедине с собой, обсуждать эмоции с другими людьми, пытаться разобраться с проблемами в жизни, а не закрывать на них глаза. Это сложно, потому что зачастую наши родители могли странно взаимодействовать с эмоциями, злились или замыкались в себе. Но поверьте, оно того стоит.

Я еще не встречал ни одного человека, который бы занимался стрессовой работой, но в остальных сферах жизни у него все было хорошо. Помимо работы, есть еще семья, друзья и близкие, увлечения, путешествия и много интересного. Акцент на разных направлениях жизни поможет наладить и рабочие моменты.

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