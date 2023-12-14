Бандерлоги всея Руси общаются со своим Каа 2 Александр Невзоров

14.12.2023, 14:18

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Александр Невзоров

Все как в сказке про Маугли.

14 декабря - Международный день бандерлогов (обезьян).

Это большой и важный праздник, особенно в России.

Сегодня бандерлоги всея Руси смогут пообщаться со своим Каа.

У Путина - «прямая линия».

Все, как в сказке про Маугли. Бандерлоги собрались и расселись на ветвях «Гостиного двора».

Сегодня питон не будет глотать обезьян. Он соблаговолит «ответить» на их «вопросы».

Поговорят и о подвигах «обезьян с гранатами».

Каа отправил их завоевывать село по соседству с джунглями. Зачем? Никто не знает.

Наверняка, обсудят и проблемы пищеварения питонов.

Бандерлоги, как всегда пообещают быть «вкуснее, мягче и легче перевариваться».

Пока что питон откровенно издевается над своими мартышками. Те счастливы.

Выводы «прямой линии» Каа и его бандерлогов не трудно предсказать.

Резюме прозвучит так:

Нет сомнения в том, что эволюция - это ужасное явление. Ее необходимо остановить. Слишком велик риск стать людьми.

Сколько времени продлится комедия «прямой линии» - непонятно.

Дело в том, что пока никто не может определить, как долго Путин может находиться вне холодильника.

Здесь заканчивается «Маугли» и начинается иная сказка.

Для Путина главное - успеть покинуть зал до первого появления трупных пятен на лице.

Александр Невзоров, t.me

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