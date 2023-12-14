Бандерлоги всея Руси общаются со своим Каа

Бандерлоги всея Руси общаются со своим Каа2
- Александр Невзоров
- 14.12.2023, 14:18
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Все как в сказке про Маугли.
14 декабря - Международный день бандерлогов (обезьян).
Это большой и важный праздник, особенно в России.
Сегодня бандерлоги всея Руси смогут пообщаться со своим Каа.
У Путина - «прямая линия».
Все, как в сказке про Маугли. Бандерлоги собрались и расселись на ветвях «Гостиного двора».
Сегодня питон не будет глотать обезьян. Он соблаговолит «ответить» на их «вопросы».
Поговорят и о подвигах «обезьян с гранатами».
Каа отправил их завоевывать село по соседству с джунглями. Зачем? Никто не знает.
Наверняка, обсудят и проблемы пищеварения питонов.
Бандерлоги, как всегда пообещают быть «вкуснее, мягче и легче перевариваться».
Пока что питон откровенно издевается над своими мартышками. Те счастливы.
Выводы «прямой линии» Каа и его бандерлогов не трудно предсказать.
Резюме прозвучит так:
Нет сомнения в том, что эволюция - это ужасное явление. Ее необходимо остановить. Слишком велик риск стать людьми.
Сколько времени продлится комедия «прямой линии» - непонятно.
Дело в том, что пока никто не может определить, как долго Путин может находиться вне холодильника.
Здесь заканчивается «Маугли» и начинается иная сказка.
Для Путина главное - успеть покинуть зал до первого появления трупных пятен на лице.
Александр Невзоров, t.me