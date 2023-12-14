Ученые выяснили, когда будущим отцам нужно перестать употреблять алкоголь 5 14.12.2023, 14:21

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Чтобы ребенок был здоров.

Исследователи из Техасского университета A&M (США) выяснили, что употребление алкоголя отцом менее чем за три месяца до зачатия связано с дефектами развития лица и черепа будущего ребенка. Результаты опубликованы в Journal of Clinical Investigation (JCI).

Чтобы проверить гипотезу о том, что воздействие алкоголя на мужчин до зачатия провоцирует черепно-лицевые аномалии развития у потомства, ученые разработали мультиплексную модель с участием лабораторных мышей. Выяснилось, что у молодых животных, потомков грызунов мужского пола, которые подвергались воздействию этилового спирта перед зачатием, были значительно уменьшены голова, глаза, расстояние между мордой и затылком. Также у таких мышей присутствовала асимметрия морды.

Ученые объяснили, что риск появления таких дефектов присутствует и в отношении человеческого потомства. Также отмечается, что алкогольная зависимость отца оказывает более сильное влияние на пропорции лица и рост ребенка. Чтобы избежать этого, будущим отцам рекомендуется отказаться от спиртных напитков по крайней мере за три месяца до зачатия.

Исследователи подчеркнули, что оба родителя несут ответственность за здоровье будущего ребенка. Они заявили о необходимости информирования людей об опасных последствиях употребления алкоголя родителями обоих полов. Ученые призвали производителей спиртных напитков изменить этикетки таким образом, чтобы предупреждающая надпись информировала не только о негативных последствиях употребления продукции не только беременными и кормящими женщинами, но и мужчинами, планирующими зачатие.

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