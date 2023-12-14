Два российских чиновника подорвались на мине в Белгородской области 1 14.12.2023, 14:27

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Один из них — в реанимации в тяжелом состоянии.

Автомобиль, в котором ехали российские чиновники, наехал на мину в Белгородской области. Один из чиновников в больнице в тяжелом состоянии, ему ампутировали ноги.

Инцидент произошел накануне, и первым о нем сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, информирует Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что на мине подорвалась «машина с мирными жителями», пострадали водитель и двое пассажиров.

На следующий день советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о деталях происшествия и опубликовал фото автомобиля.

«В результате взрыва зампредседателя Краснояружской администрации Игорю Бородаенко оторвало ноги. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии (надеюсь перейдет в состояние хорошего русского). У главы администрации Вязовского сельского поселения Галины Пащенко минно-взрывная травма и разрывная рана», – написал он.

У еще одного пассажира, по словам Андрющенко, сотрясение головного мозга и закрытая травма органов грудной клетки и брюшной полости.

«Чья мина в итоге и так понятно. Российская противотанковая мина, чтобы наши ДРГ не прошли. Успешное минирование. А всего два года назад это выглядело бы как фантастика. Короче, Путин однозначно всех переиграл, ага», - подытожил советник мэра Мариуполя.

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