Юрист: В здравом уме этот закон о пенсиях невозможно было принять 8 14.12.2023, 14:29

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Режим опустился до шантажа.

Режим пересмотрел список причин, по которым белорусов могут лишать выплаты пенсий за особые заслуги перед страной. Нововведения предусматривают возможность отказа в выплате пенсии за особые заслуги в случае «совершения административных правонарушений против порядка управления, общественного порядка и общественной нравственности».

Сайт Charter97.org попросил юриста прокомментировать это новшество:

— Круг правонарушений, за которые будут лишать пенсий за заслуги, огромен. Например, в соответствии с КоАП Республики Беларусь, к ним относятся распитие алкогольных напитков и курение в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения, не говоря о мелком хулиганстве.

В соответствии с положением «О пенсиях за особые заслуги перед Республикой Беларусь», основаниями для возникновения права на пенсию за особые заслуги являются возраст, выслуга лет, инвалидность. Такие пенсии могут получить наиболее выдающиеся гражданам Беларуси: спортсмены – победители и призеры, лауреаты государственных премий, почетные граждане, а также граждане, занимавшим высшие государственные должности Республики Беларусь.

Мы видим, что c одной стороны нововведение создает правовые основания для лишения пенсий самых выдающихся граждан страны за практически любое административное правонарушение – участие в протестах, «распространение экстремистских материалов» и прочее, а с другой — власти Беларуси получают инструмент шантажа должностных лиц внутри системы.

Режим продолжает планомерно принимать законы и создавать иллюзию законности для оправдания произвола власти, пуская пыль в глаза международному сообществу и собственным гражданам. Тому есть множество примеров с предыдущими законодательными актами и изменениями законодательства: закон «Об изъятии имущества», декрет «О предупреждении социального иждивенчества» (о тунеядстве), положение «О порядке оформления выезда для постоянного проживания за пределами Беларуси» или обновленный закон «О средствах массовой информации» и многие другие.

Все подобные правовые акты принимаются по указанию исключительно органов исполнительной власти и в ее интересах. Невозможно себе представить, чтобы представители народа Беларуси или сами граждане по доброй воле, будучи в здравом уме, согласились на ужесточение пенсионного законодательства.

Беспрецедентное количество арестов граждан Беларуси, несогласных с существующим строем, вынуждает диктатуру изобретать все больше инструментов для обеспечения работы колеса репрессий в Беларуси.

Не следует забывать о гражданах Беларуси, проживающих за ее пределами. В целом Беларусь претерпевает серьезные проблемы с социальным обеспечением. По разным данным с августа 2020 года из Беларуси могло уехать от 200 до 500 тысяч человек. В соответствии с законом «О пенсионном обеспечении», пенсионное обеспечение граждан Республики Беларусь, проживающих за ее пределами, производится на основе договоров с другими государствами.

Многие из них проживают в странах, с которыми не подписаны такие договоры, они уже по определению лишены пенсий.

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