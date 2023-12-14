В Беларуси под запрет попала еще одна российская «незамерзайка»4
- 14.12.2023, 14:45
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В ее составе обнаружили опасное вещество.
В такую погоду в топ товаров для автомобилистов входит незамерзающая жидкость. Правда, как выяснилось, что не все «омывайки» одинаково «полезны». Каждый год специалисты санслужбы выявляют и опасную продукцию.
Список ее на днях пополнился. В Беларуси запретили продавать незамерзающую жидкость «STOP ICE» -30, произведенную ООО «ТЕХ-ЛАЙН» (РФ, Иркутская область, г. Черемхово).
Причина вас не удивит. Жидкость не вписывается в нормы по содержанию метанола. Его там больше положенного.
Будьте внимательны при покупке. Метанол – это сильнейший яд. Попадание в организм даже небольшой его дозы может привести к слепоте, отказам почек и печени, а порой и к летальному исходу.