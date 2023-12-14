Умер турецкий депутат, потерявший сознание во время антиизраильской речи в парламенте 14.12.2023, 14:58

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Политик говорил о «гневе Аллаха».

Министерство здравоохранения Турции сообщило в четверг о смерти 53-летнего депутата Хасана Битмеза, перенесшего сердечный приступ во время эмоционального антиизраильского выступления, передает newsru.co.il.

Выступая перед законодательным собранием Турции 12 декабря, Битмез критиковал тех, кто поддерживает Израиль, и угрожал, что Израиль и его союзники «вскоре ощутят на себе гнев Аллаха».

Закончив говорить, но не успев отойти от трибуны, Битмез потерял сознание и упал. Депутата немедленно госпитализировали в больницу, где ему диагностировали инфаркт. Врачи боролись за его жизнь, но безуспешно: сегодня была зафиксирована смерть политика.

Drama in the Turkish Parliament today.



The MP Hasan Bismet spoke out strongly against Israel, and shouted about Israeli suffering the "wrath of Allah".



Seconds later, he had a heart attack. pic.twitter.com/hgLiFQdNhn — Visegrád 24 (@visegrad24) December 12, 2023

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