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Умер турецкий депутат, потерявший сознание во время антиизраильской речи в парламенте

  • 14.12.2023, 14:58
  • 2,074
Умер турецкий депутат, потерявший сознание во время антиизраильской речи в парламенте

Политик говорил о «гневе Аллаха».

Министерство здравоохранения Турции сообщило в четверг о смерти 53-летнего депутата Хасана Битмеза, перенесшего сердечный приступ во время эмоционального антиизраильского выступления, передает newsru.co.il.

Выступая перед законодательным собранием Турции 12 декабря, Битмез критиковал тех, кто поддерживает Израиль, и угрожал, что Израиль и его союзники «вскоре ощутят на себе гнев Аллаха».

Закончив говорить, но не успев отойти от трибуны, Битмез потерял сознание и упал. Депутата немедленно госпитализировали в больницу, где ему диагностировали инфаркт. Врачи боролись за его жизнь, но безуспешно: сегодня была зафиксирована смерть политика.

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