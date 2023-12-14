Умер турецкий депутат, потерявший сознание во время антиизраильской речи в парламенте
- 14.12.2023, 14:58
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Политик говорил о «гневе Аллаха».
Министерство здравоохранения Турции сообщило в четверг о смерти 53-летнего депутата Хасана Битмеза, перенесшего сердечный приступ во время эмоционального антиизраильского выступления, передает newsru.co.il.
Выступая перед законодательным собранием Турции 12 декабря, Битмез критиковал тех, кто поддерживает Израиль, и угрожал, что Израиль и его союзники «вскоре ощутят на себе гнев Аллаха».
Закончив говорить, но не успев отойти от трибуны, Битмез потерял сознание и упал. Депутата немедленно госпитализировали в больницу, где ему диагностировали инфаркт. Врачи боролись за его жизнь, но безуспешно: сегодня была зафиксирована смерть политика.
Drama in the Turkish Parliament today.— Visegrád 24 (@visegrad24) December 12, 2023
The MP Hasan Bismet spoke out strongly against Israel, and shouted about Israeli suffering the "wrath of Allah".
Seconds later, he had a heart attack. pic.twitter.com/hgLiFQdNhn