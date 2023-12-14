Немецкие истребители вылетели на перехват российского дрона над Румынией 4 14.12.2023, 15:03

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Беспилотник нарушил воздушное пространство страны НАТО.

В ночь на четверг российские войска атаковали беспилотниками украинский порт Измаил на Дунае.

Как минимум один из дронов нарушил при этом воздушное пространство Румынии — страны НАТО.

В ответ по тревоге в небо поднялись немецкие истребители Eurofighter, сообщает германское издание BILD.

Немецкие пилоты установили зрительный контроль над российскими летательными аппаратами, но приказа от НАТО сбивать их не поступало. Всего ВС РФ выпустили по Украине до 70 дронов типа Shahed 136.

По предварительным данным, один из них взорвался над воздушным пространством Румынии.

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