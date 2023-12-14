Обиженка, Невиноватая, Кашпировский, Таксист и Гопник
- Игорь Эйдман
- 14.12.2023, 15:11
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Путин использует все те же маски.
Ничего не меняется, Путин использует все те же маски и сегодня на «кривой линии»:
Обиженка, Невиноватая, Кашпировский Таксист, Гопник.
Конспирологи рассуждают о каких-то двойниках-тройниках Путина: «Удмурт», «Банкетный», «Говорун» и т.д. Все это, конечно, чепуха. Путин выступает сам. Однако в своих выступлениях, в том числе и сегодня, он последовательно меняет несколько масок-образов.
1. Обиженка-брошенка
Нудный скулеж о том, как его обидел Запад, водил за нос, помотросил и бросил, отказал в уважении, не стал считаться.
2. Не виноватая я!
Попытки оправдаться за то, что начал войну. Это не я, «он сам пришел», то есть враги первые начали, у нас не было другого выбора. Если бы мы не бомбили Киев, Запад заставил бы нас вступать в однополые браки и молиться гендерно-нейтральному богу.
3. Кашпировский
У вас все хорошо, экономика в порядке, финансы тоже, (спец)операция идет по плану, вы расслаблены, вам не больно, не страшно, не горько, вы не видите окровленный скальпель у горла. Путин пытается работать Кашпировским, внушая россиянам, которым делают лоботомию без наркоза, что им не больно.
4. Таксист
Бессвязный треп тупого и малограмотного таксиста, пытающегося произвести впечатление на пассажиров: «за историю» и «за политику». Ленин по заданию автро-венгров создал Украину, за это мы его выпотрошили и положили в Мавзолей. Потом нацисты в биолаборатории ЦРУ создали боевого Зеленского, который 8 лет домбил Бомбас. Ну что-то в этом роде.
5. Гопник
От обиженного скулежа и оправданий переходит к попыткам наезжать, хамить и шантажировать. Дяденька дай рубль, а то в морду плюну, у меня сифилис. Так он пытается запугивать Запад и весь мир ядерной войной.
Игорь Эйдман, t.me