Обиженка, Невиноватая, Кашпировский, Таксист и Гопник Игорь Эйдман

14.12.2023, 15:11

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Игорь Эйдман

Путин использует все те же маски.

Ничего не меняется, Путин использует все те же маски и сегодня на «кривой линии»:

Обиженка, Невиноватая, Кашпировский Таксист, Гопник.

Конспирологи рассуждают о каких-то двойниках-тройниках Путина: «Удмурт», «Банкетный», «Говорун» и т.д. Все это, конечно, чепуха. Путин выступает сам. Однако в своих выступлениях, в том числе и сегодня, он последовательно меняет несколько масок-образов.

1. Обиженка-брошенка

Нудный скулеж о том, как его обидел Запад, водил за нос, помотросил и бросил, отказал в уважении, не стал считаться.

2. Не виноватая я!

Попытки оправдаться за то, что начал войну. Это не я, «он сам пришел», то есть враги первые начали, у нас не было другого выбора. Если бы мы не бомбили Киев, Запад заставил бы нас вступать в однополые браки и молиться гендерно-нейтральному богу.

3. Кашпировский

У вас все хорошо, экономика в порядке, финансы тоже, (спец)операция идет по плану, вы расслаблены, вам не больно, не страшно, не горько, вы не видите окровленный скальпель у горла. Путин пытается работать Кашпировским, внушая россиянам, которым делают лоботомию без наркоза, что им не больно.

4. Таксист

Бессвязный треп тупого и малограмотного таксиста, пытающегося произвести впечатление на пассажиров: «за историю» и «за политику». Ленин по заданию автро-венгров создал Украину, за это мы его выпотрошили и положили в Мавзолей. Потом нацисты в биолаборатории ЦРУ создали боевого Зеленского, который 8 лет домбил Бомбас. Ну что-то в этом роде.

5. Гопник

От обиженного скулежа и оправданий переходит к попыткам наезжать, хамить и шантажировать. Дяденька дай рубль, а то в морду плюну, у меня сифилис. Так он пытается запугивать Запад и весь мир ядерной войной.

Игорь Эйдман, t.me

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