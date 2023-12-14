В минской клинике из-за дефицита врачей закрыли целое отделение
- 14.12.2023, 15:12
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Многие медики были вынуждены эмигрировать из Беларуси.
В Минской 6-й городской больнице работает отделение гастроэнтерологии, сообщает телеграм-канал «Белые халаты».
По официальной версии, это случилось из-за отсутствия врачей.
При этом в некоторых медицинских учреждениях, как подчеркивают «Белые халаты», кадровики требуют справку о несудимости. А если кандидат не может или не хочет ее принести, вакансии чудесным образом исчезают.
Медики приняли активное участие в протестах против зверств силовиков в 2020 году. После этого их продолжают преследовать: увольняют, арестовывают и судят. Многие медики были вынуждены эмигрировать из Беларуси.