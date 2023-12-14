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Украинский чиновник, поддержавший агрессию РФ, спрятался в Беларуси

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  • 14.12.2023, 15:41
  • 1,700
Украинский чиновник, поддержавший агрессию РФ, спрятался в Беларуси

Суд принял решение о его заочном аресте.

Украина объявила в розыск чиновника Волынской области по уголовному делу об оправдании росссийской агрессии против Украины.

По данным Киева, теперь он скрывается в Беларуси, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой решение суда, опубликованное в Едином реестре судебных решений.

Как указано в решении, чиновник является уроженцем города Камень-Каширский Волынской области, а сейчас фактически проживает на территории Беларуси и таким образом скрывается от органов досудебного расследования. Где именно в Беларуси находится чиновник, не называется. Суд принял решение о его заочном аресте.

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