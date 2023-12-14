Месть ГУР: стало известно, какие военные объекты в РФ атаковали украинские дроны 14.12.2023, 15:50

Стало известно о трех важных целях.

Ночью 14 декабря Главное управление разведки Минобороны Украины совершило спецоперацию на территории Московской и Калужской областей. С помощью ударных дронов украинские военные атаковали три объекта российской армии.

Под прицелом оказались две воинских части и нефтебаза, сообщает obozrevatel.com.

Российские СМИ признали, что сразу несколько воинских частей в Подмосковье оказались под прицелом украинских беспилотников. По предварительным данным, БПЛА атаковали военные объекты оккупантов в Алабино и Подольске.

По утверждению пропагандистов, дрон, который летел в сторону Алабино, якобы был сбит в трех километрах от населённого пункта в 3:30 утра. Спустя еще некоторое время оккупанты отчитались об «успешной» работе противовоздушной обороны по еще одному БПЛА.

В Подольске воинская часть россиян была под атакой около 5 часов утра. Россияне уже по традиции отчитались, что сбили все беспилотники.

Еще одной целью украинской спецоперации стала Володарская нефтебаза в Раменском районе Подмосковья. Стоит отметить, что из-за атаки БПЛА оккупанты объявляли ночью об эвакуации сотрудников предприятия.

В поселке Алабино дислоцируется 5-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада ВС РФ. В Подольске расположен 309-й Центральный радиопеленгационный узел связи.

Напомним, в ночь на 14 декабря в Московской и Калужской областях РФ прогремели мощные взрывы. Целью группы ударных беспилотников стали военные объекты на территории РФ. Ночная атака на Россию была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны и стала ответом на объявление оккупантами в розыск начальника ГУР Кирилла Буданова.

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