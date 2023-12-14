«Кто его из холодильника выпустил?» 14.12.2023, 16:09

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Путина высмеяли после слов о мировом спорте без России.

Глава РФ Владимир Путин обвинил международные спортивные федерации в разрушении олимпийского движения.

Он повторил традиционные нарративы о невозможности политизации спорта, за что был высмеян болельщиками.

«Олимпийское движение для того и создавалось, чтобы спорт объединял людей, а не разъединял их. Современные международные чиновники слишком увлеклись бизнес-стороной их движения. Они попали в огромную зависимость от спонсоров. Спонсоры обращают внимание на стоимость минуты рекламного времени на телевидении и так далее. Если они будут действовать и дальше таким же образом, они похоронят олимпийское движение», – сказал глава Кремля во время «прямой линии».

Читатели портала Sports.ru едко отреагировали на слова Путина. Они напомнили ему о том, что в российском спорте все подчинено государству, а о развале мирового спорта в РФ рассказывают уже 10 лет с момент вскрытия государственной системы допинга на Олимпиаде в Сочи.

«Ничего, междусобойчки с белорусами спасут мировой спорт от неминуемой погибели», «А президенты создаются, чтобы разъединять людей», «С допингового скандала в Сочи уже 10 лет хоронит олимпийское движение. А оно спокойно живет и без России», «Кто его опять из холодильника выпустил?», «Он сам приложил руку и налоги граждан России в то, чтобы провести одну из самых дорогих Олимпиад в истории», «Сказал президент страны, которая считается одной из сильнейших хоккейных стран тренирует абсолютный бездарь только потому, что он племянник друга того самого президента, ругающего спортивные принципы других стран», – пишут в комментариях.

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